ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025｜专题论坛：创意艺术与美好生活 激发香港艺文新火花

星岛新闻集团艺术文化板块〈ArtCan〉今日（16日）假香港演艺学院赛马会演艺剧院举行「ArtCan艺术文化论坛暨颁奖礼2025」，旨在表扬过去一年在香港艺术文化领域中表现卓越的创作者、策展人、表演者、艺术展览、活动及项目等，除了延续10大「ArtCan艺术文化大奖」外，更新增「ArtCan崭新艺术大奖」5个大奖，以肯定创新力量。继颁奖礼后，活动接续举办专题论坛，主题为「创意艺术与美好生活」，邀请多位重量级嘉宾深入探讨艺术如何融入并提升当代生活质素，为香港艺文界带来启发性对话。

本次专题论坛由《头条日报》总编辑兼ArtCan策展人刘国业担任主持人，论坛阵容鼎盛，汇聚跨界精英，包括友邦香港及澳门客户及市场策划部客户及品牌市场推广主管黄家琪、演员及艺术家任达华、香港芭蕾舞团行政总监李易璇与独立策展人及作家林靖风。

任达华：要学会驾驭AI来产生新创意

演员及艺术家任达华首先分享从演员转向艺术创作的动力来源。他表示，这股动力类似拍电影时的「饥饿感」，源自对世界无限探索的渴望。他回顾50至80年代的香港维港两岸，从一片漆黑到如今灯火辉煌，这种变迁激发他不断探索新事物，例如最近的摄影作品《存在的本质》，正是结合AI技术创作关于3025年的未来景象。

他强调，AI只是工具，人类必须保持比AI更聪明，学会驾驭它来产生新创意。最后，他鼓励年轻人除了本科学习外，也要探索创新领域，发掘可产品化的艺术，并强调艺术要「卖」出去，产生收入，才能持续研发新东西，「令到周边所有的东西都能够好像电车路、港铁、水一样一直流动。」

黄家琪：协助人们实现「健康长久好生活」

友邦香港及澳门客户及市场策划部客户及品牌市场推广主管黄家琪从企业角度分享友邦（AIA）在推动艺术与美好生活的角色。她指出，作为一家具规模的保险公司，AIA的核心使命是帮助人们实现「健康长久好生活」，而艺术正能减压、促进人际分享与关系连结，对个人及社区精神健康有显著益处，甚至有国家将「参观艺术馆」写成医生的正式处方，让患者欣赏艺术疗愈身心，「所以支持文化艺术，其实与我们的目的：帮助大众实践健康长久好生活是同一条路。」

她举例，AIA透过资源、网络及推广，支持多项艺术项目，包括近期赞助各类大型音乐会、M+博物馆的《赵无极：版艺匠心》特别展览；而西九文化区推出连接中环与西九的渡轮，一程连结M+展览、 西九海滨、中环、AIA Vitality Park、友邦嘉年华及香港摩天轮，形成艺术生态圈，将「看展、散步、玩乐、健康活动」变成一个照顾身心灵的健康之旅。她强调，未来将继续发掘更多艺术文化活动，吸引本地及海外游客，共同打造更健康、更美好的香港生活。

李易璇：让芭蕾舞成为生活的一部分

香港芭蕾舞团（下称港芭）行政总监李易璇分享，港芭如何将精致艺术融入香港日常生活。她表示，港芭虽未必是全球最顶尖芭蕾舞团，但凭借香港独特的中西文化融合，却是全球最具特色的芭蕾团体。艺术总监卫承天来港八年，已融入本地元素，如《罗密欧与朱丽叶》置于60年代唐楼氛围、《胡桃夹子》加入港式点心，这些创作不仅获奖无数，更让观众产生强烈共鸣。她强调，芭蕾追求完美与高质，而港芭正正透过跨界合作，如商场、地产、保险、游艇、迪士尼及海洋公园，让芭蕾渗透生活各层面。她指出，港芭的最终愿景是让芭蕾舞成为生活的一部分，「希望身边的每一个普通的市民，都觉得香港芭蕾舞团是属于他们的一个芭蕾舞团。」

林靖风：以故事诠释艺术

独立策展人及作家林靖风则分享从海外留学回港成为独立策展人及作家的历程。他提到，自己从小热爱迪士尼乐园的过山车体验，尤其是乐园如何在短时间内完整说故事，这启发他策展时需并行两条故事线：艺术家作品本身，加上展览整体叙事，让观众不仅记住作品，更记住展览的起始与氛围。他表示，她专注超现实主义与存在主义，认为这类看似遥远的艺术，其实最贴近人生本质。他鼓励观众先有自己的解读，再参考艺术家意图，而非一开始就依赖解说文字。

论坛尾声，问及众人对于「突破与开局」的想法，任达华强调跨界合作与开放创新，能放大影响力；林靖风则指「一知半解」有时更好，能让人更自由感受与投入；李易璇表示，艺术本质在于真善美与说故事，应渗透生活每个角落；黄家琪则认为透过合作「破局」，才能带来更大突破。

