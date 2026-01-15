第54届香港艺术节 大型舞剧《牡丹亭》情之所至

春风拂柳，梦回牡丹亭。由黎星与黄佳园联合导演及编舞的大型舞剧《牡丹亭》，改编自明代剧作家汤显祖的经典传奇《牡丹亭还魂记》。舞剧保留原作对「至情」的核心精神，讲述南安太守之女杜丽娘与岭南书生柳梦梅超越生死的爱情故事。作为第54届香港艺术节的闭幕演出，记者于艺术节前赴深圳保利剧院，率先观赏这场备受瞩目的表演。

舞剧将原著五十五出的故事分为上下两卷，上卷「梦卷」聚焦杜丽娘的春游、惊梦与伤春抑郁，下卷「画卷」则转向柳梦梅的拾画、幽媾与还魂。有别于传统昆曲版本，舞剧突破叙事框架，摒弃对白，纯粹依靠舞蹈、音乐、灯光来传达情感，引领观众深刻体会「情不知所起，一往而深，生者可以死，死可以生」的至情主题。

缠绵梦境讲述爱与情欲

上半场涵盖六个场景，当中《游园》与《惊梦》两幕尤为惊艳。杜丽娘步入春意盎然的后花园时，舞台水雾弥漫，女群舞者化身绽放的花丛，举手投足间自由奔放，裙裾飞扬，尽显生机。主演胡婕饰演的杜丽娘，肢体柔美而富张力，从闺阁中的压抑拘谨，到梦中肆意放纵，每一个动作皆精准到位，将少女春心萌动与情欲渴望刻画得淋漓尽致。

在《惊梦》与《寻梦》的双人舞段中，杜丽娘与罗昱文饰演的柳梦梅共舞。舞剧特设占据观众席前三排的伸展台，二人从主舞台移至伸展台上时，瞬间聚焦全场目光，灯光会在舞者的衣摆处打上波光粼粼的倒影，让坐在前排的观众可以近距离感受到舞者的动作和情感。且二人动作高度合一，仿佛对镜自舞，即便是高难度的托举亦完成得流畅自然，毫不费力，极尽缠绵之态，配合音乐鼓点的节奏，情感张力极为强烈。最后《闹殇》一幕则描绘杜丽娘离世，同样充满震撼力，她与群舞的极致配合，象征对自由的执著追求——在舞者双手间短暂灿烂绽放后骤然坠落，为情而死，令人动容。

再续缘分爱意超越生死

下半场以判官一角揭开序幕，氛围骤转阴间。冥判场景中，判官与鬼魂的对抗充满戏剧张力，当判官欲引渡杜丽娘前往投胎之际，花神忽然现身制止。此花神为舞剧新增角色，象征杜丽娘内心深处的爱与情欲，以红牡丹为核心意象，引领杜丽娘用灵魂状态重返阳间，与柳梦梅续缘。红牡丹作为全剧最重要的象征意象，贯穿始终，逐步将观众带入二人绝世之恋的深处。

另一亮点在于导演黎星对结局的创新改编：删除原著中石道姑与掘坟等情节，取而代之的是柳梦梅在梦境中与地府鬼吏缠斗，在手握画卷的众多鬼吏中，找到拿著杜丽娘画像的唯一一名鬼吏，并由他亲手从鬼吏手中夺回杜丽娘的魂魄，助其还魂重生，凸显情之极致：「生而不可与死，死而不可复生者，皆非情之至也。」演绎出天、地与人间的重重悲欢。舞剧音乐巧妙融合中西乐器，管弦乐、民族乐器与人声相互衬托，完美烘托情节起伏，为观众带来耳目一新的视觉及听觉体验。

舞剧《牡丹亭》

日期：2026年3月27日 至 3月29日

地点：香港文化中心大剧院

时长：2小时55分钟（包括30分钟中场休息）

票价：$380起

购票：城市售票网

文：叶泳心 图：香港艺术节提供