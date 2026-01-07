2025富艺斯钟表拍卖创新纪录 古董名作全球最高价

珍罕的高级钟表在拍卖市场一向表现活跃，去年是富艺斯钟表成立的十周年，其资深顾问Aurel Bacs及Livia Russo均表示刚过去的2025年别具意义，皆因不仅全年拍卖成交总额突破2.9亿美元，更创下钟表拍卖史上最高的年度成交纪录，而在私人洽购与Perpetual零售业务方面，亦录得8千万美元的显著增长，创下其公司的历史新高。

2025年全球拍卖见佳绩

据富艺斯钟表发布的资料指，其全年拍卖成交总额录得290,463,315美元，创下钟表拍卖史上最高年度成交纪录，而连续五年的年度拍卖成交总额逾两亿美元。富艺斯钟表以约45%的市占率，领先佳士得与苏富比两大国际拍行，稳居全球市场首位。现时非慈善拍卖中，成交价最高的3枚腕表历史纪录均由富艺斯保持。

2025年，富艺斯钟表共拍出1,802件拍品，其中36枚时计以逾百万美元成交。全年通过六场实体与七场网上拍卖圆满收官，项目成交率99%，金额成交率更高达100%。整体成交价（含买家酬金）达到拍前低估价的246%，远超预期。 按整体成交价计算，其中59%的成交拍品以逾拍前高估价成交，98%的拍品以逾拍前低估价成交。每枚时计平均成交价达13万美元，其中现场拍卖平均成交价为17.3万美元，网上拍卖平均成交价为两万美元。富艺斯钟表拍卖吸引了来自全球各地的藏家参与，涵盖达80个国家及地区。其中35%的买家为新客户，而32%买家为千禧世代和Z世代的年轻族群。全年网上竞投者占比高达96%，印证了全球藏家参与模式向数码化转移的强劲趋势。

百达翡丽1518成交价最高

说到成交价最彪炳的拍品，主角就是百达翡丽（Patek Philippe）型号1518万年历计时精钢腕表，以逾1,419万瑞郎（1,763万美元）成交，荣膺2025年全球拍卖最高价时计，也成为拍卖史上最昂贵的百达翡丽古董腕表。

此外，荷里活传奇导演法兰斯·哥普拉（Francis Ford Coppola）珍藏的孤品F.P. Journe「FFC」原型腕表，亦以近1,080万美元成交，刷新F.P. Journe品牌的拍卖纪录，同时为独立制表领域打造世界拍卖新纪录，并成为自2017年富艺斯拍出保罗·纽曼的劳力士Daytona后，美国拍卖市场成交价最高的腕表。

众所周知，百达翡丽与劳力士，都是超级吸引表迷关注的名表龙头品牌，出自此两大宝号的古董腕表，全年都可持续保持亮眼成交佳绩。好像一枚百达翡丽型号3448 18K玫瑰金腕表，便以逾272万瑞郎（327万美元）成交；另一枚搭载「Wenger」表壳的型号2499「第一代系列」万年历计时18K黄金腕表，就以逾163万瑞郎（202万美元）成交；型号1518玫瑰金制表壳及表盘的万年历计时腕表，则以逾356万瑞郎（443万美元）成交。至于表背搭载红色珐瑯阿曼双刀图志的劳力士Daytona型号6269 18K黄金版本，成交价逾137万瑞郎（171万美元）等等。

首次亮相拍卖市场的Philippe Dufour「Duality」白金腕表，备双擒纵装置，编号01。估价1,000,000─2,000,000美元，成交价3,085,000美元。

F.P. Journe × THA for Breguet，搭载独特黄铜底座的黄金镶板时钟，配有带月相显示和动力储存的黄金陀飞轮腕表，1991年制。估价逾1,000,000瑞郎，成交价5,505,000瑞郎。

卡地亚，「Portico庙门」三号神秘钟，1924年制。估价逾2,000,000瑞郎，成交价3,932,000瑞郎。

独立制表作品备受关注

独立制表品牌的市场发展越见重要，去年的重点成交拍品就包括Philippe Dufour的「Duality No. 1」白金腕表，以逾308万美元成交；F.P.Journe的「Chronomètre à Résonance "Souscription, 2/20"」铂金两地时区腕表就以逾332万瑞郎（413万美元）成交。其他独立制表品牌更涵盖Kari Voutilainen、Christian Klings、Daniel Roth、Urban Jürgensen、Konstantin Chaykin、Berneron和Charles Frodsham等众多顶尖制表师的作品。

此外， 背后带来重要历史意义的古董座钟，以及搭载复杂功能的怀表，也吸引了不少藏家以高价竞投。例如F.P. Journe与Techniques Horlogères Appliquées

（THA）于1991年联手打造的「宝玑Sympathique N°1」座钟，成交价逾550万瑞郎（661万美元）、卡地亚的「Portico庙门」三号神秘钟，则以逾393万瑞郎（472万美元）成交，更缔造了卡地亚时计的世界拍卖纪录。

至于一枚J. Player & Sons黄金三发条三问大小自鸣追针计时陀飞轮怀表，成交价逾223万瑞郎（278万美元），为英国古董怀表世界缔造新纪录。

值得一提的， 还有一个于1939年，本身是埃及法丝亚公主（Princess Fawzia）与伊朗王储穆罕默德·礼萨·巴列维（Mohammad Reza Pahlavi）结婚订制礼物的卡地亚灯笼造型软玉座钟，成交价亦超逾914万港元（116万美元）。

文：Maisie Lau 图：富艺斯提供

