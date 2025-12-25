2025国际时尚大事回顾 新旧交替大蜕变

2025年即将成为历史，这一年，全球都在面对高低起跌，走到年终，且来回看时尚界各项曾经牵动大家关注的大事件，好好迎接新的一年。

时装巨匠 Giorgio Armani离世

今年9月4日，Armani集团发布一则引起全球关注的噩耗，那就是意大利时装巨匠Mr. Giorgio Armani与世长辞，享年91岁。Mr. Armani于1975年创立同名品牌，其独特的简约优雅风格，多年以来一直深受品味族群爱戴。由于接掌品牌王国的安排早已有计划周详，顺利接棒的人选皆是Armani家族成员。

2025年亦正是品牌创立50周年，香港方面虽没有特别庆祝活动，但选址金钟太古广场开设的全新男装及女装专门店，以及设于同一地点Armani Café，均在今年夏季及秋季先后开业，从不停下的发展步伐，正好展现品牌永恒不灭的大师精神。

时装大师Mr. Giorgio Armani， 一生成就不朽传奇。

9月底在米兰展出的2026春夏女装系列，完美诠释Giorgio Armani的Timeless Elegance风格。

全新概念Giorgio Armani男装及女装专门店，先后在今年6月及10月于太古广场开幕。

创意总监大执位

品牌创作主帅的音乐椅游戏每年都会上演，今年更是超精采，皆因一众「换血」单位竟史无前例地包括多个顶级品牌名字，当中尤以9月米兰时装周首次为Gucci担大旗的Denma、从Bottega Veneta转到Chanel出任主帅的Matthieu Blazy，以及首位同时主理Dior男女装系列的创意总监Jonathan Anderson，此三大品牌新主帅最受关注，他们带来的2026春夏系列皆赢尽掌声。此外，Celine的Michael Rider、Givenchy的Sarah Burton、Tom Ford的Haider Ackermann，今年都为新东家呈献首份派台作。

Fendi 100周年庆生

今年是Fendi品牌创立100周年，而自去年10月Kim Jones离任女装创意总监之后，品牌第三代的掌舵人，即创办人Adele Fendi的孙女Silvia Venturini Fendi，全面主理品牌所有系列的创作重任。今年分别于2月及9月在米兰时装周上演的两场花生骚皆为庆生特别设计，另推出全新Peekaboo Soft Small手袋，以及10款「Re-Edition」订制手袋作品。在9月底的2026春夏系列展圆满落幕后，品牌公布Silvia Venturini Fendi辞任创意总监一职，并邀来今年5月离开Dior的Maria Grazia Chiuri接棒。

Silvia Venturini Fendi。

为庆祝100周年，Fendi在多个国际大都会，包括香港举行名为「World of FENDI 2025」的系列体验活动。

Labubu涉足时装界

因国际巨星如BLACKPINK成员等热捧而红遍全球的，少不了The Monsters家族的Labubu。这个出自比利时籍香港艺术家龙家升手笔的卡通角色于2025年几何级爆红，时装界也受感染，法国百年经典品牌Moynat今年就与之合作推出联名系列，此系列更是为庆祝「The Monsters」10周年而推出的限量版作品，品牌特别请来早已是国际级的巨星梁朝伟、杨紫琼等拍摄宣传照，增强声势。

影帝梁朝伟为Moynat的The Monsters联名系列拍摄宣传照。

法国百年经典品牌Moynat与The Monsters合推联名限量系列。

奥斯卡影后杨紫琼为Moynat拍摄宣传照。

Hermès启德男装展

9月19日，Hermès事隔8年后，重回香港启德邮轮码头举办2025秋冬男装系列时装骚，主题为「Ready, Set, Casaque!」，同时致敬启德机场100周年。出席的星级嘉宾包括韩星朴炯植、香港的古天乐、郭富城等，品牌更邀请了冯德伦、马志威、曾国祥和香港剑击运动员张小伦等担任模特儿走秀，将香港城市精神与品牌传统工艺来个完美的结合。

10月16日，品牌公布任职长达37年的爱马仕男装艺术总监Véronique Nichanian正式卸任，她将于明年1月在巴黎男装周发表最后一个系列，接任人选已落实为英国设计师Grace Wales Bonner。

香港导演冯德伦为爱马仕走天桥。

Véronique Nichanian。

亚洲星级大使驾到

品牌活动请来亚洲不同地区的明星参与，早已非新鲜事，而今年的情况亦可谓疫情后最热闹的。这一年，已是国际级的顶流韩星、当下火红遍的泰星，以至内地明星，都纷纷因应香港及澳门举行的品牌活动现身，更每次都引起粉丝热切追随。名单中的男神女神包括为Chanel J12而来的朴叙俊、因LV澳门新店开幕出现的全智贤、专程来港出席Hermès男装骚的朴炯植、为Dior澳门新店开幕现身的泰星LingOrm双姝、为出席Ralph Lauren纪录片首映礼来港的宋仲基等等。

11月20日，韩国男神宋仲基来港出席Ralph Lauren纪录片首映礼。

11月21日、Dior的澳门四季新店亦举行开幕活动，人气泰星Lingling Kwong（右）及Orm Kornnaphat（左）一起出席。

6月5日，Louis Vuitton邀来顶流韩星全智贤出席澳门四季名店专门店开幕活动。

全运会奖牌耀眼

11月9日至21日，首次在大湾区举行的第十五届全运会，由于香港是主办赛区之一，周大福成为是次奖牌设计及铸造的官方赞助单位，所有奖牌皆以真金白银打造，格外耀眼。配合这项历史性任务，品牌亦推出全运会系列珠宝，与此同时也邀请了多位香港代表队运动员及教练参与拍摄宣传形象照。

周大福为今届全运会打造的金银铜奖牌。

「世一」剑击运动员蔡俊彦为周大福全运会珠宝系列拍摄形象照。

澳门名店陆续开

今年多个国际名牌纷纷在澳门开设新店或扩充原有专门店重新开业，更邀来当红韩星、泰星等参与开幕活动。Hermès经扩充的新店于6月3日在澳门四季名店重新开幕，同一星期内，开设于同一商场的Louis Vuitton新店开幕（6月9日），并请来品牌大使全智贤出席。11月21日、Dior的澳门四季新店亦举行开幕活动，人气泰星Lingling Kwong及Orm Kornnaphat一起出席。11月27日就有Tod's澳门银河新店开幕，品牌大使肖战及张婧仪均有现身。12月19日，设于澳门威尼斯人的Coach新店，以及Miu Miu的澳门四季新店亦于同日举行开幕活动。

Tod's澳门银河新店。

Dior澳门四季新店。

L'Oréal集团香港区大裁员

YSL Beauty是欧莱雅集团其一奢侈品牌。6月底，坊间已传出法国美妆集团L'Oréal欧莱雅香港分部大裁员的消息，据指集团于6月27日通知员工将会与内地分部合并，受影响员工超过200名，只会留下小部分办公室员工维持基本营运，亦有极少数员工会调职至广州分部。受影响员工于7月收到正式通知，离职安排则于9月底陆续完成。

然而据指今次大裁员可非因为市场盈利问题，欧莱雅中国表示集团会持续评估及优化组织架构，建立新的营运模式。事实上，集团旗下不少品牌都有增强官网销售及大型宣传企划，如户外大型广告等。

中国内地美妆品牌攻港

随着内地美容业发展越趋成熟，打着中国高级品牌旗号的护肤、彩妆及香水产品都引起爱美族关注。9月7日，中国香氛品牌「观夏」（To Summer）于铜锣湾恩平道开设首家海外旗舰店。此外，早已有国际美容连锁店引入的中国高级美妆品牌Maogeping（毛戈平）则于10月1日在尖沙咀海港城开设首家香港专门店，借以作为迈向国际市场的起步点，并预计明年4月在港开设化妆学校。

Maogeping海港城专门店。

「观夏」(To Summer)铜锣湾专门店。

文：Maisie Lau 图：新华社、各品牌提供