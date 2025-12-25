初涉书法之道以来，叶志明（Rainy Ip）心中萌生妙想：书法，可以是立体的吗？三十载光阴流转，如今他成为一位屈铁焊铁的熟练手作者，以铁为笔，以焊为墨，重新演绎书法这门原是平面的艺术。在他创作的《立体书法》系列中，书法从纸面「立」了起来，获得了实在的体积和重量，从静观的墨迹，蜕变为面面可观、可触、可与光影共舞的雕塑。AI世代，追求立体视艺，《立体书法》的出现，恰巧与时代和潮流接轨。源远流长的书法艺术，借由现代的钢骨，长出了新的灵魂——它依然在言说，但此刻，它拥有了更具体的形态与更辽阔的维度。

叶志明说：「写字如写心。」无论是承载城市记忆的《太子道》，还是凝结人间烟火的《生炒骨》，每一道铁枝的弯折与舒展，皆是心绪的铸形。当书法从纸面挣脱，成为一件立体雕塑；当雕塑在光线下投出如墨的影子——那虚实交错的，是字，是境，更是潜藏于心、难以言传的情。而铁这种材质，其色泽随时间层层沉淀，为每一件作品注入独特的宁静质地与叙事肌理。

叶志明的立体书法 以铁为笔 以焊为墨

写字于叶志明，是心性之学。在作品《想你：在遥远的地方》中，「想」与「你」二字雕塑，前后错落摆放，两者宛如遥距相望。又如作品《寂寞》，雕塑的影子流露出空寂与落寞的情怀。透过精心布置光源，雕塑投下深浅交叠的影迹，时而如墨色晕染般浓郁，时而似晨雾氤氲般朦胧。虚实相映之间，衍生出《影子书法》。他运用材料、空间与光影，将书法从「写字」提升至「造境」，将思念中「可望而不可即」的缠绵与缥缈，表现得淋漓尽致。

《立体书法》的创作，循着他生命经验的经纬延展。谈及《太子道：一点一划记香港》时，他语调渐缓，目光温润。这座他生于斯、长于斯的城，在时间长河中改换着容貌——有些改变翻天覆地，有些消逝无声无息，「物是人非事事休，欲语泪先流。」于是，他持续写下那些或熟悉、或陌生的地区名、街巷名、地铁站名，「写一个街巷的字，就好像重温历史一次。」物换星移之间，未尽之言皆沉入铁枝的曲折深处。

调动全身感官体会

面对当下，他的感知始终鲜活。《生炒骨：想起我的最爱》来自于一道家常菜的美好记忆：「生炒骨好好吃，我妈妈也很喜欢。」他以立体书法将这份饱足与快乐表达出来。《3个人字的联想：街舞》源于铜锣湾地铁站的一次偶遇：「年轻人跳舞的生命力，动作夸张又充满能量。」他捕捉舞者跃动的瞬间，将「人」字以图像化的形式展现在《立体书法》中。

「疏可走马，密不透风」的章法，被他转译至《立体书法》的三维空间中，体现在笔画间的长短错落、正斜相倚、前后掩映与疏密对比。从任何一个角度观看，笔画之间充满呼应的张力，字的整体结构维持着一种动态的平衡。这使得静态的书法，获得了如舞蹈般连绵起伏的视觉韵律。

欣赏它，毋须深谙笔法流派，但可调动全身感官：走近它，观察每一笔画在空中的气韵流动；触摸它，感受雕塑的质地，读取当中的书意与情感——《太子道》里沉淀的时代重量，《生炒骨》中朴素而简单的快乐，《街舞》间爆发的年轻律动。

《立体书法》让书法突破纸上平面的限制，蜕变为一种面面可观、处处蕴含书法美学的立体艺术。

文：刘国业、龙芷莹 图：伍明辉