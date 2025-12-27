Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈祖泳 – 澳门蜕变记｜围炉谈艺

更新时间：09:00 2025-12-27 HKT
发布时间：09:00 2025-12-27 HKT

长久以来，澳门经济主要依赖博彩业，赌场一直是城市的经济支柱。但近年来，澳门积极推动经济多元化，发展「老少咸宜」的旅游模式，不希望只单靠赌场来吸引游客，更尽量加入了丰富的儿童活动以及艺术与文化项目，让这座城市逐步蜕变成一个适合全家大小的文化之都。

第二届澳门国际儿童艺术节的开幕演出—捷克布尔诺国家剧院芭蕾舞团的《仙履奇缘》，不仅让孩子们感受到艺术的魅力，也展现了澳门在推动儿童艺术文化方面的努力。除了芭蕾舞，我们还参观了澳门文化中心和海事工房的塞吉—布洛克（Serge Bloch）艺术展。海军码头作为一个历史遗址，经过重新活化，成为结合文化与历史的新地标。

这次旅程中，我们选择入住美高梅度假酒店。去年才开幕的保利美高梅博物馆，融合了中国传统非遗工艺与西方文化精粹，首展「蓝色飘带—探索神秘海域邂逅丝路遗珍」展出228件珍稀文物，包括近30件国家一级文物。展品的陈列设计极具美感，内容也十分丰富。

当然，观看张艺谋导演的《澳门2049》也是到澳门不可或缺的活动之一。这场约90分钟的演出巧妙融合了八个中华非物质文化遗产，结合多媒体与人工智能技术，并邀请国际及本地艺术家共同参与，展现东方美学与现代科技的完美结合。

无论是亲子艺术节、国际展览、还是融合科技与传统的舞台演出，澳门都展现出令人惊喜的多元面貌。

作者：陈祖泳

