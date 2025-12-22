Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯程淑仪 WESTK留声机│ 西九圣诞小镇 传递暖意与祝福

Art Can
       今年的圣诞节，跟往年有点不一样。大埔宏福苑无情的大火，令所有人都感到心痛难过，社会上弥漫着一片哀伤。大火发生后，我和西九团队曾一度犹豫，是否应该按照原定计划在12月初推出由西九管理局全新打造的「西九圣诞小镇」。经过沉淀和思考后，我们决定将活动开幕推迟，并调校活动的主调，由庆祝佳节改为为市民送上温暖、关怀和祝福，期望在这伤痛时期，让市民可以在一个充满暖意和温馨的环境，从音乐和艺术中找到慰藉和疗愈。
       「西九圣诞小镇」主要分为两个部分，位于艺术公园海滨西草坪的「西九圣诞森林」，耸立了一棵12米高的巨型圣诞树，以及超过60棵中小型圣诞树。在维港绝色日落和夜景的衬托下，自12月12日开幕已成为「打卡」热点。圣诞森林还设有精致的森林小树屋和旋转木马装置，在12月24日至26日期间会举行圣诞老人见面会和飘雪表演，希望为每位访客留下美好和温馨的回忆。 

「西九圣诞市集」为宠物友善活动，在海滨东草坪汇聚30个本地及环球特色餐饮及零售摊位。（图片由西九文化区管理局提供）
       而位于艺术公园东草坪的「西九圣诞市集」，今年设有约30个节日限定特色摊位，由香港特色小食到环球美食，以至手工艺精品和宠物用品，琳琅满目，包罗万有。12月12日到31日期间，「西九圣诞市集」下午及晚上均有免费表演节目，包括由糖妹、Manson张进翘、 Nowhere Boys等流行歌手、乐队以及不同教育和艺术团体轮流表演， 为观众送上祝福和暖意。
       此外，「Merry Balloon Park」巨型梦幻充气乐园已于今个星期二（12月16日）在艺术公园大草坪开幕，至明年1月11日。1月11日压轴当天，主办单位会于西九文化区内上演香港首个大型IP角色轻气球巡游「Merry Balloon Parade」，届时海绵宝宝（SpongeBob SquarePants）、加菲猫（Garfield）、爱心小熊（Care Bears）等16个人气IP角色巨型气球将穿梭西九不同角落，巡游活动免费入场，欢迎一家大小前来参与。另外，大华银行水墨艺术节亦将于12月19日在西九文化区艺术展亭及高草坪开放，带给市民一场充满艺术气息的视觉盛宴。
       随着西九码头于今年11月中旬正式运作，以及连接西九文化区和中环9号码头的「西九渡轮」投入服务，文化区的通达性得到提升，市民和游客可以轻松便捷地游览港九特色景点，西九与中环海滨附近一带的节日活动，例如香港旅发局「2025香港缤纷冬日巡礼」等可产生联动，进一步发挥香港旅游业的协同效应。
       下星期便是圣诞节，再过一个星期便踏入2026年，我谨透过这个专栏，向各位读者送上挚诚的祝福，祝愿各位满有盼望和喜乐。

文：冯程淑仪    图：西九文化区管理局提供

 

