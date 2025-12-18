Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古今并置 关公大战石家豪｜流水帐

Art Can
更新时间：20:26 2025-12-18 HKT
发布时间：20:26 2025-12-18 HKT

关羽是三国时期的传奇人物，身披战甲，手持青龙偃月刀，是家喻户晓的武神、英雄。以传统中国工笔技法为绘画基础的石家豪，在最新个人展览《关公大战石家豪》，挑战画古装人物，选了关公为绘画对象，「读书时，我画过唐装侍女、魏晋时代的神仙、敦煌佛教壁画，也曾画观音、明清时代文人等等。但开始创作后，却没有怎样画古装，更没有画过关公像。」

想画关羽，其中一个原因，是展览场地JPS画廊附近，有供奉文昌帝和关帝的文武庙。石家豪想出一个场景：关云长现身荷李活道，跟文武庙、东华医院、公利真料竹蔗水、荷李活道公园、PMQ、大馆等为邻，他参考古画，画出关云长形象，然后配搭香港建筑景物，画面丰富，不仅让关公跟香港连系起来，还有新旧并置的味道。这幅《荷李活关云长（甲辰年二月版）》，成了展览的创作起点。

石家豪也重读了《三国演义》。他早于中学时代接触这本名著，但读了几十回便释卷，「人物太多，打太多仗，只看文字不太吸引。」直到早前准备展览，他每天读三回，一个月就看完了，「可能多了人生经历和情感，人老了，便看得懂。」他觉得这部作品，诸葛亮是男一，然后是关羽、曹操，「英雄其实也有很多纠结。诸葛亮算到自己五十多岁便没命，这是命运。」他眼中的关羽，是一个直肠直肚的人，忠义勇猛，有点暴躁，「打仗场景描写得太好，过五关斩六将，很精彩。如果这是战争片剧本，有太多东西可以拍。」

然后他画了《关公断》、《关公伤》、《关公哭》，较卡通化，都是他的想像，画出关公中了箭仍读《春秋》、掩面痛哭等画面，「呈现一个大英雄的私下情感。」《关羽（仿浮世绘师歌川国芳）》是他临摹日本十九世纪浮世绘大师歌川国芳的版画，画面中，华佗正为关公刮骨疗毒，关公以下棋分散注意力，石家豪把它画成油画，比原画色彩更鲜艳。

《关羽披甲》是换衫公仔系列的最新变奏，人物当然是关羽，旁边有盔甲和关刀，「就像模型玩具。」石家豪又以战棋游戏概念，画出著名场景「八阵图」，《八阵图战棋》的石阵中，有生门死门休门伤门，走错了，回不了头。

旧戏院场景成亮点

展览另一亮点，是其中一个空间，被设计成一个旧戏院场景，呼应JPS画廊现址前身宝宾茶室的怀旧氛围。现场还辟出一间迷你放映室，播放AI短片《关公大战石家豪》，幽自己一默，还把自己的「建筑系列」作品，以AI生成真人，在片中跟关公大打出手！做戏做全套，他还创作海报，同样极尽二创之能事，邵氏商标的「SHAW」换上「JPS」，「嘉禾戏院」成了「家豪戏院」，海报设计则参考自黑泽明电影海报。《戏院售票处》柜台窗后，是一弯黑须，原来售票员正是关公本人，拿着毛笔，人手划飞。

是次展览，也有「建筑系列」新作，最新登场的有The Henderson、戏曲中心、香港故宫文化博物馆等等，其中The Henderson成了三截裙，戏曲中心化身京剧人物，竟也有点像十九世纪的鸟笼式裙撑，各人手持胶剑、缨枪、弓箭，把现代和古代混合起来，跟其他关公画作相映成趣。


文、图：黄子翔

