彩绘面谱艺术生辉 意式美艺 凝聚生活逸趣

Art Can
更新时间：14:30 2025-12-18 HKT
发布时间：14:30 2025-12-18 HKT

在绿荫草坪与意式建筑之间，四座巨型威尼斯「Colombina」面具静立于光影之中，面谱并非缀以传统的精致装饰，而是四幅色彩奔放、充满生气的「生活画布」。旅居香港二十年的意大利艺术家Francesco Lietti，以鲜艳的色彩与流畅的几何线条、描绘城市风景和自然景观而见称。这次，他以立体面具为载体，联同愉景湾国际学校师生，共同打造艺术项目「愉景湾艺术展览：从未如此近」，以一系列呈现意大利风情与愉景湾生活的巨型意式艺术面谱，为「Toscana意涛」主题的意大利艺术节揭开序幕，让艺术融入社区。

当威尼斯嘉年华最经典的面具创作象征，被画笔和颜料转化成愉景湾的山海、夕阳、渡轮与笑声，艺术便不再纯为博物馆里的静置展品，而是每一个居民的日常生趣。由即日至明年1月25日，前来愉景湾寻找这些巨型面具装置，感受面谱上所刻划的流动生命诗篇。

愉景湾山海城乡风情画 意国艺趣融贯社区　

愉景湾全新意式大型海景豪宅区「Toscana 意涛」登场之际，特别邀请意大利艺术家Francesco Lietti，与愉景湾国际学校（下称DBIS）学生，共同打造艺术项目「愉景湾艺术展览：从未如此近」。

旅居香港20年的Francesco Lietti，今次以立体意大利威尼斯面具为载体，画上香港独特的城市、山海景色，并融合托斯卡纳田园风情，创作出三个独特的意式面谱。之所以选择威尼斯面具，Francesco表示：「面具是意大利最特殊的文化符号。」而且在威尼斯狂欢节中，面具有着象征汇聚世界各地宾客的特色，「愉景湾同样是高度国际化的社区，正好与这种精神相呼应。」

巨型面具作画挑战

Francesco直言在巨型面具作画是全新挑战，「你永远不知道线条有没有画直，建筑物要保持笔直，但面具同时向两个方向弯曲，一不小心建筑就歪了。」为了让作品更完整，Francesco在面具背面也画满细节，「我的作品一向喜欢塞满细节，也带点幽默与趣味，让人可以一直发现新东西，不会看30秒就腻，亦希望大家会绕着这些面具走，真正去『体验』它。」

四个面具有三个由Francesco亲自绘制。以黄绿色为基调的「绿色生活」，受意大利的托斯卡纳启发，有典型的橙色陶土屋顶、山丘、柏树、蜿蜒小路、葡萄园等元素；蓝色为基调的「临海生活」，则展现中环与愉景湾之间的重要连结，「这是全世界很少城市能提供的双重生活，既能享有悠闲的岛屿生活，又能连接世界金融中心。」；以橙色为主调的「优尚生活」，则是配上飞机、船、离岛、桥等元素，寓意愉景湾邻近香港国际机场和港珠澳大桥，对外交通十分方便。

「快乐生活」面具则由DBIS学生独自创造，她们从日常生活中获取灵感，画上让愉景湾与众不同的元素：鲜艳的暖色调、茂密的绿植、蝴蝶、海滩、巴士，甚至还有溜冰鞋，学生们表示：「我们想呈现这里的日常是『活着的』，不只是给人看的，不同背景的居民都有快乐充实的生活。」

师生合力协作

参与的学生Rafi Lapot、Elsa Tan、Florence Marchant与Kiona McKnight分享了这段难忘的合作历程。Florence表示，「一开始听到这个活动时，大家都很兴奋！」Elsa也有同样感受，「当时超级期待跟专业艺术家合作，而且成品出来真的很棒！」Rafi则感激有这个机会，「这是展现我们多元文化与整体多样性的一个很棒方式。」

谈到创作的最大挑战，学生们不约而同提到「风格融合」。Rafi坦言Francesco的风格非常多元，而他们在学校学习的艺术风格比较固定，「要如何把我们风格与Francesco的风格无缝融合，花了不少心思。」问及希望透过这次展览传达甚么讯息时，Kiona表示：「我们想告诉大家，这样国际化、像度假般的生活，其实『触手可及』，愉景湾有优质的教育、完善的设施、丰富的社区活动，更有让不同背景的人和谐相处的环境。」

文：叶泳心 图：吴艳玲、受访机构

 

