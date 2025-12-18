节日礼选 足金美钻闪耀佳节 配饰精品传递爱与祝福

Bvlgari经典系列传情达意

节日是传递爱与感恩的最佳时机。圣诞新年将至，在这个洋溢温馨与祝福的日子，即使不善辞令，也可挑选一份别具意义的礼物向亲友传情达意。Bvlgari今个佳节塑造了一个梦幻悬浮宇宙，在充满艺术气息的魔法星空下，精选糅合经典与新设计的贵气礼品，让你与亲朋挚爱共度窝心时光。品牌标志性的珠宝系列如Serpenti、Divas' Dream、B.zero1、BVLGARI Tubogas、BVLGARI BVLGARI与BVLGARI Cabochon等，以黄金及美钻交织出精致夺目的首饰作品，象征永恒祝福。

至于腕表系列，从Serpenti Tubogas的灵活盘绕设计，到Serpenti Seduttori的温软拥抱；又或从BVLGARI BVLGARI的当代优雅，到BVLGARI Aluminium的运动时尚，展现卓越的制表工艺与独有风采。配饰方面，缀以水晶的Serpenti Pallini小型手挽袋，最适合烘托华丽节日造型。香气可以疗瘉心灵，送上Omnia Crystalline或Baciami香水，将美好回忆凝聚空气之中！

景福珠宝 「木马奇缘」金光璀璨旅程

适逢丙午马年将至， 今年的圣诞礼物已可找到以骏马造型的设计。马有「一马当先」、「精神抖擞」之意，象征自强不息、勇往直前，也寓意吉祥。景福珠宝与骏马有着深厚渊源，品牌标志上的「双马」印记，正代表着999.9纯足金承诺，铸刻恒久价值，永续传承。为迎圣诞及紧接而来的马年，景福珠宝推出全新足金金饰系列，主题是「木马奇缘」，而造型萌趣而生动的小马正是主角，其神态灵动，卡通化的可爱造型带点童话气息，为冬日注入奇幻与温馨暖意。

新系列主打作是结合深棕色木质与足金的小马造型吊坠，既可爱又神气，传递快乐自由之意，细看吊墬更会发现其马腹巧妙隐藏金钱图案，此图案在中国传统上寓意财富与权力。系列另有两款足金吊坠，分别以充满儿时回忆的旋转小马及摇摇马为设计灵感，其中旋转小马的底座同样找到金钱图案，而且以串串金珠环绕，细节设计非常精致。至于摇摇马款式则缀以星星图案及金珠细节，展现纯真与幸福。

提起生肖造型金饰，总予人旧派感觉，但其实只要巧花心思设计，也可以很时尚，若再拼搭不同材质，更能推陈出新并带来惊喜。今个圣诞节想为家居预先增添富气迎接新一年，不妨考虑景福珠宝新推的马造型足金摆件，其中一款外形复古的足金公主马车，车身以通花工艺点缀，是一贯节日水晶摆设以外的另类选择。

欧洲珠宝品牌 德意创艺推介

来自欧洲的珠宝品牌皆以创意美艺见称，大部分都喜以大自然为创作主题，包括阳光、花卉、波浪、飘雪等自然现象，往往都成为珠宝设计师的灵感泉源。masterpiece by king fook搜罗及引入不少欧洲珠宝品牌， 包括意大利珠宝品牌Annamaria Cammilli、Mattia Cielo、Palmiero，以及有来自德国的Stenzhorn等，

各有签名式的珠宝设计，在造型创意、金工美艺及佩戴灵活性各方面都有惊喜。节日若想物色与别不同、别具艺术气息的珠宝作为送礼选项，看看以下推介的精选款

式，或许会给你点头绪！

Annamaria Cammilli 大自然雕塑家

意大利画家暨雕塑家Annamaria Cammilli于1983年创立同名珠宝品牌，主要从大自然取材，运用标志性Aetherna打磨工艺，在独创的八种黄金颜色上，呈现出光滑与缎面的交替视效。Hypnose系列以波浪形线条雕琢出立体曲线，诠释水从柔美流动形态凝结为固态的永恒瞬间。Cherry Bloom系列则启发自樱花的优雅与灵动美态，以黄金及钻石展现其盛放之美。

Cherry Bloom系列 展现樱花美态，包罗 18K晨光淡黄色金钻 石颈链（$25,000）、 指环（$19,300）及耳 环（$15,400）。

Hypnose 18K粉红香槟色、自然米色 及冰白色金钻石指环。（$93,900）

Hypnose 18K粉红香槟色、自 然米色及冰白色金钻石手镯。 （$157,000）

Stenzhorn 独特镶嵌技术

德国航海与冒险爱好者Klaus Stenzhorn创立的高级珠宝品牌Stenzhorn，灵感取材自大自然，而隐形镶嵌、密镶钻石及渐变色镶嵌工艺等，都是品牌的拿手戏码。Jasmine系列以闪耀的白钻花瓣配衬明亮的红宝石，恍如冬日雪霜下的花朵在阳光下绽放的璀璨光芒。

Jasmine系列项链、指环及耳环，以白钻缀红宝石展现花朵盛放美态。

Jasmine白色黄金钻石及 红宝石耳环。（$165,600）

Palmiero 出色立体金工

以传统意大利金工闻名的Palmiero，标志性的色彩渐层处理技术，让大家可从360度环回欣赏珠宝作品。Rays of Sun系列选以玫瑰金及白钻设计，放射式的金光波浪外形犹如太阳绽放的光芒，照耀寒冬下的圣诞，为佳节带来丝丝暖意。

Rays of Sun玫瑰金钻石颈链（$114,800）及指环（$73,300）。

Rays of Sun玫瑰金钻石颈链 （$138,200）及手镯（$217,800）。

Rays of Sun玫瑰金钻石指环。 （$79,700）

Mattia Cielo 流丽现代美学

意大利设计师同名品牌Mattia Cielo，融合现代化工业设计与人体工学概念，珠宝作品的卖点是其灵活性，如其中一款外形恍如弹簧的招牌手镯，正可随身体律动而作灵活佩戴，不论是玫瑰金钻石或玫瑰金珍珠钻石款式，都呈现出初雪凝晶般的视效，充满冬日气氛。

玫瑰金钻石手链 （ $ 8 2 , 1 0 0 ）及指环 （$32,400），以人体工学概念设计出可随身体律动的灵活弹性结构。

玫瑰金指环配合珍珠及钻石，交织出如初雪凝晶的视效。（$33,300）

玫瑰金钻石耳环，设计凸显品牌拿手的流动美学设计。（$45,200）

