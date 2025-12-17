富艺斯纽约珠宝拍卖 高价珍品艺术创意并存

刚于日前在富艺斯纽约举行的珠宝拍卖会，拍品汇集不同年代、不同国际著名品牌，以及名人收藏的珍稀珠宝，当中包罗古董珠宝、当代设计的黄金饰品及珍罕的宝石作品，吸引来自世界不同地域的收藏家和珠宝爱好者。

富艺斯纽约拍卖｜国际品牌非凡设计

富艺斯纽约珠宝部主管、高级副总裁兼高级专家Dianne Batista表示：「本季纽约拍卖会旨在颂扬可佩戴的收藏级珠宝所蕴含的艺术性和创新性。」今次拍卖的亮点包括宝诗龙（Boucheron）古董钻石蝴蝶结胸针、曾经由已故影后Elizabeth Taylor拥有的蒂芙尼Schlumberger for Tiffany & Co.蓝宝石配钻石「Fleur de Mer」胸针、卡地亚（Cartier）装饰艺术（Art Deco）风格设计钻石胸针等。这些具有珍贵价值与故事的作品，可运用不同的佩戴方式融入现代衣着穿搭之中，尤其适合作为节日礼选。

富艺斯纽约拍卖｜令人惊艳的稀有宝石

除了系出名门的品牌珍贵藏品，同场拍卖另有多件极具吸引力的彩色宝石与钻石杰作，其中最引人注目的是一枚缅甸红宝石钻石指环，主石是一颗5.27卡未经加热处理的纯净浓艳红宝石，周围环绕老矿式切割（Old Mine Cut）钻石。另一枚是浅粉色钻石，主石镶嵌一颗15.12卡的马眼形浅色钻石。

至于蓝宝石项目亦不乏极珍贵的作品，例如镶嵌一颗重5.40卡的喀什米尔蓝宝石（Kashmir Sapphire）配钻石的指环，主石呈现有如天鹅绒般柔和的蓝色，并经认证未经加热处理，属于顶级质素。此外，拍品中还有两件受注目的祖母绿珠宝，包括一对风格迥异的耳环，分别镶嵌一颗6.44卡的梨形哥伦比亚祖母绿，以及一颗7.45卡的梨形钻石。另一件亮眼之作就是一条镶嵌了九颗总重36.69卡阶梯式切割祖母绿色的手链。

美国电视剧《镀金时代》的热播，再次引起人们对展现出美好年代（Belle Époque）艺术风格的古董珠宝产生兴趣。这段时期的珠宝设计，多以铂金打造的花环与喱士图案主导，而是次纽约拍卖会正有推出多件彰显此风格的名作。

一枚约于1908年创制的宝诗龙（Boucheron）古董钻石蝴蝶结胸针，诠释了美好年代的优雅。另外两枚分别创制于1920及1930年代的卡地亚装饰艺术风格钻石胸针，正好作为于1925年举行的巴黎国际现代装饰艺术与工业艺术博览会（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes）百周年纪念的印记。

Elsa Peretti for Tiffany & Co. Bone Cuff黄金手镯，1978年，估价8,000至12,000美元，成交价16,770美元。

Van Cleef & Arpels梵克雅宝的标志性黄金手镯，造型犹如一件雕塑艺术品。

富艺斯纽约拍卖｜经典黄金代表作

今年的黄金价格不断攀升，在珠宝设计的历史中，黄金一直是力量与自信的象征，超越时空。富艺斯今次也特别带来一系列以黄金为主要材质的珍贵拍品，好像一枚Van Cleef & Arpels梵克雅宝的标志性手镯，犹如雕塑般的设计，造型大胆却又佩戴舒适。此外，Tiffany & Co.的Paloma Picasso锤纹链条式项链，以及Elsa Peretti创作的Bone Cuff，都是个性独特又具高辨识度的永恒佳作。

文：Maisie Lau 图：富艺斯提供