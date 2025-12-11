Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

新锐艺术家西山瑞贵新作展 《此生一遇》无常美学哲思

Art Can
更新时间：12:00 2025-12-11 HKT
发布时间：12:00 2025-12-11 HKT

「每一件作品，仅为万象的一隅——蕴含著泥土的回忆、瞬息的呼吸、以及生于灭之间的韵律。」港日混血的年轻艺术家西山瑞贵（Mizuki Nishiyama），在香港举办全新个人展览《此生一遇》，汇聚其艺术生涯中三个标志性系列：早年在纽约创作的《Fragile》、关于人类与自然对话的《Bodies in Landscape》，以及最新的关于生息与物质、笔触与大地的冥想之旅《Between Ink and Earth》。

展览的核心概念来自日本茶道文化的哲学：一期一会，「其实现在这个时代，世界上每天发生那么多事，生命充满不确定，很多美好东西可能下一秒就消失。」这种日本美学对无常的哲学思想，贯穿了西山瑞贵今次的作品：樱花盛开后的凋零、夜晚才绽放的花瓣、被戳破的气球、硬化后裂开的水泥，「这个展览，就是想收集这种『一期一会』的感觉。」

人类与自然的矛盾

「新展览的灵感很多来于大自然。」与以往强烈的抽象画法相比，西山瑞贵在今次作品使用「流动的」日本水墨，「我以前的创作很专注于人体，用很强烈的抽象画法，甚至拿画刀刮油画颜料。但这次我加入了水墨，一种我其实不太熟悉的物料。」展览的主视觉画作《Ink Garden》，正是使用水墨创作而成，「以前画油画我可以用刀用力刮、层层堆叠，但水墨不是，它自己会晕开、渗透，像一场跟颜料的舞蹈。很多时候我直接用手指去摸、去感觉，让画面变得更个人、更亲密。」

入门当眼处还有一件特别的展品《Silken Time》，一件被水泥包裹的大正年代和服。西山瑞贵喜爱水泥的厚重感，她将水泥浇灌于和服的丝绸之上，令水泥的坚硬及丝绸的柔软形成强烈对比，「水泥硬起来会裂，但里面的丝永远被保护著——硬与软、过去与现在、保护与冻结，形成强烈的对比。」

无法回避的命题

以女性视角作画是西山瑞贵无法回避也无意回避的命题。《Poppies》画一大片艳红色的罂粟花海，让观者仿佛置身其中，被鲜红花瓣包围著，「让你觉得既被爱抚、又被威胁。」西山瑞贵解释，由于罂粟花含有药物原料的吗啡，因此在日本是禁止栽种的植物，「我觉得这很像女性的经验，外表柔软美丽，内在却有极强的力量，也常常被社会规范压抑。」

西山瑞贵也将家乡的土带入画作，《Terra》与《Rosso》使用她家族世袭墓地的土混合油彩绘制而成，「从十五世纪开始，我家族的人都葬在这块地，它以前不准女人下葬，现在终于属于我们了......（死后）我不一定要把自己埋进去，但作为一个女画家，我希望站在那片土地上，画出当代的声音。」日本传统文化对女性的压抑，与她在国外成长时的开放形成剧烈对比，这种「两边都属于又都不完全属于」的撕裂感，变成了她画面中最尖锐的张力。《此生一遇》展览就是一场与世人的对话——关于时间、记忆、自然、身体、女性、传统与当代。正如策展人方圆明所言：「在无法重现的当下，与天地、也与自己，完成一场此生一遇的圆满相逢。」

《此生一遇 —— 西山瑞贵新作展》

  • 日期：即日起至2026年1月24日
  • 时间：早上11时30分 至 晚上6时30分（周一至周六，周日及公众假期闭馆）
  • 地点：香港中环砵典乍街22号

文：叶泳心  图：何健勇

