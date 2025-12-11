林天行的香江情怀 灯火墨色夜未央

夜幕低垂，万家灯火照亮香港的天际。以「天行荷」系列闻名的水墨画家林天行，移居香港逾40载，一直着迷于这座城市的夜色：「香港嘅夜景系全世界最靓。」他挥笔抹彩，将晚上的维港、狮子山等璀璨景致，升华为62幅新作，即日至明年1月5日，在中环明画廊展出。

水墨名家林天行 突破创新笔法抹彩 心系最美香港夜色

古代没有人工光源，晚上伸手不见五指，夜景长久以来被笔墨遗落，往往只是一轮挂在天边的月亮。然而，林天行为「夜」亮起一盏新的灯，以笔墨与色彩，在宣纸上画出属于「不夜城」香港的夜色，让夜和光不再只是背景，而是成为画面的主角。62幅新作，林天行只用了一年时间创作，由最标志性的维港、狮子山、尖沙咀钟楼，到电车于港岛穿梭的刹那，在他笔下都化作夜色片段，笔触细腻，颜色丰富，令人一见难忘。

「香港嘅夜景系全世界最靓」，林天行阅遍全球无数夜色，但在他眼中，香港的夜景还是最引人入胜，华丽却不做作，高楼林立、海光流动、街灯密布、远山起伏，而且每个角落都能呈现如此魅力。不过，要在平衡传统和现代艺术灵魂同时，创造夜景画法，绝非易事，「开始时都有啲苦恼，冇乜借鉴地方」，幸最终顺利取得突破，透过泼墨、破彩、皴擦、线条重叠，呈现香港独特的夜色节奏，「荷花与夜景同样千变万化、色彩斑斓，两者画法相似，产生微妙融合。」

至于如何取材，林天行并不依赖实景写生，因香港是他生活了41年的地方，每盏灯、每条街、每次城市变迁，都已深刻烙印在他的记忆中。他形容上世纪八、九十年代霓虹灯密布，如星河坠落；如今灯光亮，但霓虹招牌远少于昔日，高耸摩天大厦取而代之，「现在最可惜系少咗霓虹招牌」。他亦认为创作不是复制现实，艺术要留白，观众才能参与想像。「系将你心入面最深刻嘅一刹那，升华成画。如果一睇就知系边度，咁同地图有咩分别？」

梵高以构图和激情，留下《星夜》等经典画作，林天行同样重视构图，更直言每幅作品都必须先打动自己，观者才能被悄悄触动。而拥有个人风格同样重要，就如普通的苹果经莫奈之手，会变成「他的苹果」；齐白石画虾，也能一眼认出。

下一站国际巡回展

提起创作之路，林天行1963年生于福州，20多岁时从传统笔墨起步，遇上上世纪80年代的「八五思潮」，文化逐渐开放、思想解冻，西方艺术强势涌入，冲击整个中国艺术界。艺术勇士不断打破传统、寻找新意的年代，林天行正是其中的一份子。他走过不同主题：陕北系列、风景系列、西藏系列；也画过荷花、菖蒲。中西文化及自然交融的香港景象，更成为他取之不尽的素材，同时是他「最舒服、最舒适」的创作地方，「摩天大厦隔离有古庙，行多10至15分钟，又好似进入大自然」，故于上世纪90年代中期已开始思考如何描绘香港。

惟要将香港夜景发展成一整个系列，难度相当高，「画一两幅容易，但要画一批，就需要风格清晰、语法稳定，要有变化得嚟，又唔可以唔统一。」他用了多年观察、沉淀和研究，直到今年才觉得找到方法，令画展成功诞生。香港夜景系列亦将成为他下一个国际巡回展的重要章节，并计划前往内地十个省、美国、澳洲、日本、意大利等，希望让世界在笔墨世界中也可看到香港夜景之美。

《夜。香港》

日期：即日至2026年1月5日

时间：上午11时至下午7时

地点：中环荷李活道31-33号明画廊

文：梁薾心 图：叶伟豪