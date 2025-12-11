Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Patek Philippe/Cartier/Grand Seiko/Vacheron Constantin/Tudor热选对装表 合衬度Up

Art Can
       无论个人喜好是甚么，身边的另一半若能理解，甚至有共同兴趣，不但乐趣加倍，也助维系感情。对于表迷来说，如果伴侣也对腕表有一定认识，便可一同钻研、一同在市场上寻宝，更可找来款式相近的男女装腕表凑成对表，倍添温馨。

Patek Philippe | Cubitus

       Patek Philippe相隔二十多年后才推出的全新腕表系列，Cubitus以粗犷的方正造型配上线条一体化的链带，衬以源自Nautilus的经典横间表盘，展现出百达翡丽独特优雅的豪华运动风格。若想从Cubitus系列最基本的大三针款式中拼凑情侣对表，男装可选直径45mm、橄榄绿面的不锈钢Ref. 5821/1A。假如男士手腕较幼，可与女士一起佩戴品牌今年追加的中性Ref. 7128，男士可挑选蓝面白金Ref. 7128/1G，女士则选啡面玫瑰金Ref. 7128/1R，更可因应衣着随时交换佩戴。

Cartier | Tank Louis Cartier

　　Cartier于1917年面世的Tank 系列固然经典，而在1922年衍生出来的Louis Cartier，则可说是同系列最玄门正宗的款式，因它是Louis Cartier先生亲自设计，像坦克的长方外形、镶圆拱宝石表冠、罗马数字时刻、轨道式分钟刻度等，都是经典元素。Tank Louis Cartier系列今年新推大型款黄金版，38.1×27.75mm，表盘饰有放射纹，搭载1899 MC自动机芯的款式最适合男士，女士可选搭载手上链机芯的玫瑰金小型款，尺码29.5×22mm。

Cartier Tank Louis Cartier，表壳：38.1×27.75mm黄金/ 机芯：1899 MC自动（大型款）/ 售价：$120,000（大型款）。
Cartier Tank Louis Cartier，表壳：29.5×22mm玫瑰金/ 机芯：手上链（小型款）/ 售价：$97,500（小型款）。
Grand Seiko | Heritage Collection 62GS

       诞生于1967年的62GS是Grand Seiko首款自动型号，表壳与表耳一气呵成的圆弧线条，以及不设表圈的设计都是其特色，尤其后者令表盘面积扩大，更适合展示以自然景色为题的设计。要在Heritage Collection 62GS系列中选择情侣对表的话，推荐同样配以粉红色表盘的SGBA413和STGK031。男装的SGBA413直径40mm，钛金属制，表盘的樱花纹灵感源自春分樱花花瓣飘落河上的「花筏」情景。女装的STGK031外号为「樱隐」，直径30mm，设计灵感来自春天樱花仍被雪花遮盖，若隐若现的迷人景象。

Grand Seiko Heritage Collection 62GS，表壳：40mm钛金属（SGBA413）/ 机芯：9R65 Spring Drive自动（SBGA413）/ 售价：$53,800（SBGA413）。
Grand Seiko Heritage Collection 62GS，表壳：30mm不锈钢（STGK031）/ 机芯：9S27自动（STGK031）/ 售价：$49,300（STGK031）。
Vacheron Constantin | Overseas

       江诗丹顿（Vacheron Constantin）旗下的高级运动腕表系列Overseas，在2016年经过全面革新后变得更受欢迎，现时已扩展至拥有多种不同功能款式，甚至复杂如镂空陀飞轮、超薄万年历的庞大系列。要从中挑选两款腕表作为情侣对表，男装可选择设计别树一格的Overseas Dual Time，三角形GMT指针采用12小时制式，配合9点位日夜显示来指示第二时区时间，41mm粉红金表壳配橄榄绿色放射纹，色调配搭悦目新鲜。女装可选择35mm绿面粉红金Overseas Self-Winding型号，色调与男装近似，镶钻表壳更带来闪烁视效。

Vacheron Constantin Overseas，表壳：41mm粉红金/ 机芯：5110 DT/2自动（Overseas Dual Time）/售价：$665,000（Overseas Dual Time）。
Vacheron Constantin Overseas，表壳：35mm粉红金/ 机芯：1088/1自动（Overseas Self-Winding）/ 售价：$496,000（Overseas Self-Winding）。
Tudor | Ranger

       对于喜欢到各地冒险或进行各种极限运动的情侣来说，具备两地时间显示或世界时间显示功能的旅行腕表虽然流行，但却未必适合他们。那么不妨将目标回归基本，放眼专为探险而设的工具表，如Tudor正有两款新推的Ranger，备有39mm和36mm，两个尺码均属中性，男女都适合佩戴。磨砂表壳配哑面够粗犷，表盘备有黑色或沙丘白色，别具旷野的原始气息。

Tudor Ranger，表壳：39mm不锈钢/ 机芯：MT5402自动（39mm）/ 售价：$28,100（39mm）。
Tudor Ranger，表壳：36mm不锈钢/ 机芯：MT5400自动（36mm）/ 售价：$27,300（36mm）。
文：Gavin Ho   图：品牌提供 

