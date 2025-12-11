香港苏富比多元展览 引领观者从《池莲双瑞》穿越「我们的那些年」

最近到中环苏富比旗舰艺廊走一趟，就如经历一次穿越岁月的美艺旅程。先可欣赏三百多年前从意大利来华的清朝宫廷画师郎世宁的名作《池莲双瑞》真迹。同场举行的「我们的那些年」展售会，则引领访客回到现代，共赏逾百件香港漫画先驱的精彩杰作，当中包括王家禧与王泽父子的《老夫子》、李志清的《三国志》、司徒剑桥的《九龙城寨之围城》等。另又可同场参观韩国艺术家诸如兰的香港个展。要是对奢侈品如珠宝、名表、手袋，甚至美酒等拍卖项目有兴趣的话，还可同场寻觅心头好，为自己及至爱竞投节日礼物。

《池莲双瑞》属清宫珍藏，乾隆皇帝珍爱之作，后由末代皇帝溥仪赠予北洋军阀张学良，再辗转流入显赫的宋氏家族，直至近年才重现于世。

郎世宁另一作品《聚瑞图》，1723年作，水墨设色绢本挂轴，现藏于台北国立故宫博物院。

苏富比新艺展｜郎世宁 清廷探路开山之作

清朝宫廷画家郎世宁（本名Giuseppe Castiglione）于1723年绘制的绢本作品《池莲双瑞》，被视为揭示雍正皇帝何以坐稳帝位的重要艺术品。

故事是这样的，雍正元年（1723年）新皇御极之初，两大祥瑞叠现，朝野遂奉为天命所归，预兆新君承天景命，正统有归。然而雍正登基之初，政局动荡不安，宫中谣言四起，权谋暗涌。其父康熙皇帝花数十年精心策划皇位传承之事，诸皇子却互相倾轧争夺储位。直至康熙驾崩，四皇子胤禛被宣为继承人，继而登基为帝，此时朝野猜疑百出，质疑新帝伪造遗诏。雍正继位未及半载，厄运连番，灾异并至，加上大旱肆虐全国，另又在仁寿皇太后崩逝之前仅十三天，雍正的初生皇子亦夭折。凡此种种皆令雍正四面楚歌，朝野阻力重重。

据儒家思想，帝王继位之道对皇权管治的正统性至关重要。政权正统系于天命之说，天择有德之人为天子，统御天下。天降灾异，乃上天不悦于天子之征；祥瑞呈现，则示天眷有加，降福人君。雍正皇帝殚精竭虑稳定朝局，整顿吏治，在位短短十三载，励精图治，政绩斐然，足证其为一代英主。正因如此，雍正元年八月双穗瑞谷和并蒂之莲的出现，正是天意昭彰，昭示雍正受命于天，实乃大清正统之君，承天景命而治天下。郎世宁的《池莲双瑞》，正记录了1723年雍正皇帝继位之初祥瑞叠呈，是见证他受命于天的重要画作。

本身是耶稣会传教士兼画家的意大利人朱塞佩˙卡斯蒂留内（Giuseppe Castiglione），于1715年8月来到中国澳门，取汉名郎世宁，此后供职清廷五十载，历仕康熙、雍正、乾隆三朝。他将西方绘画技法结合中国的审美意趣和题材，以画笔为后世保留了清代中叶多项重大历史事件的珍贵纪录。一幅《池莲双瑞》深得圣心，此画作上呈后仅数天，雍正敕令宫中画家班达里沙等六人跟郎世宁习画。《池莲双瑞》与稍晚完成的同期姊妹作《聚瑞图》（现藏台北国立故宫博物院）都深获圣眷，令郎世宁得到雍正的信任并奠定其地位，最终跻身名垂青史的重要宫廷画家之列。

李志清的作品《射雕英雄传》，（源自「金庸」查良镛），设色水墨纸本。

老夫子60周年纪念×MEDICOMTOY水虎传Bearbrick 2025（限量签名版）。

司徒剑桥的《九龙城寨之围城》（漫画版），2025年作，水彩。

苏富比新艺展｜港漫原稿唤起集体回忆

另一边厢，艺廊一楼现正展出一系列勾起香港人童年回忆的作品，逾百件作品涵盖漫画封面原稿、经典章节漫画、动画赛璐珞片手稿，以及专为今次展览创作的独家作品。当中的大师名单就包括香港漫画界先驱人物《老夫子》创作人王家禧（老王泽）与王泽（小王泽）、「金庸御用插画师」李志清、《九龙城寨》漫画主笔司徒剑侨。他们透过深入人心的叙事手法，生动捕捉了战后香港的急速发展与市民的日常生活，展品不仅呈现香港的时代情怀，更承载了这座城市的集体记忆与演进轨迹。另一系列展品则精选了经典动漫赛璐璐，借以探讨「变身」系列动画如何陪伴、影响、塑造一代人的社会蓝图与憧憬。

现正在香港举行个展的韩国艺术家诸如兰，展出包括《随处，无处》系列的大型作品，2017年作。

现正在香港举行个展的韩国艺术家诸如兰，展出包括《随处，无处》系列的大型作品，2024年作。

苏富比新艺展｜韩国艺术家诸如兰个展

与此同时，香港苏富比再度举行韩国艺术家诸如兰（Je Yeoran）的香港个展，今回的展览是由首尔Space K首席策展人李章旭策划，展出艺术家在1997年至2025年间绘画的抽象作品。

参观展览之余，香港苏富比Salon「Glow & Glamour」专区正展售由专家精心搜寻的不同国际品牌的矜贵手袋、珠宝及腕表，配合节日来临，有兴趣人士可即场或于线上竞投心仪的奢华选项。

香港苏富比Salon展售多样化的国际高级品牌精选手袋、珠宝及名表。

Van Cleef & Arpels梵克雅宝':Lotus”钻石吊坠项链。

Bvlgari宝格丽红宝石配钻石'Serpenti Misteriosi'腕表及红宝石'Serpent Viper' 吊坠项链。

INFO

「天命传承 — 郎世宁绘《池莲双瑞》」展览

日期：即日至2026年1月27日

「我们的那些年」期间限定展售会

日期：即日至2026年1月10日

诸如兰香港个展

日期：即日至2026年1月10日

香港苏富比 Salon「Glow & Glamour」

日期：即日至2026年2月27日

地点：中环置地遮打苏富比旗舰艺廊

文：Maisie Lau 图：Sotheby's提供