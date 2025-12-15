冯敏如 - 如影。随影│阿拉伯卖水人

从前有句话说，各行各业总共有72行，然而这只是一个统称，实际上的职业类别远远超过这个数字。随着社会的发展，新兴职业层出不穷，而许多传统职业则因时代的变迁而逐渐被淘汰。在我们的旅行中，时常会遇见一些前所未见的行业。这次，我们要介绍的是摩洛哥的卖水人。

摩洛哥的古城马拉喀什，每年都吸引成千上万的观光客。在这个充满历史色彩的城市里，卖水人穿梭人群中，当地人称他们为Guerrabas。这些卖水人大多为年长者，他们的服装极具特色，佩戴着装饰有古老硬币的皮包，身上挂满了雕刻精美的金属饰品，头上则戴着大帽子，显得既传统又富有地方特色。然而，最引人注目的是他们身上的羊皮水袋，水袋口上配有一根长长的金属管，这是他们卖水的主要工具。

卖水人身上挂满金光闪闪的铜水杯，配上挂在身后的羊皮水袋，站立在一扇古旧的门前。（图片由冯敏如提供）

卖水人的历史悠久，古时候在沙漠地区寻找水源并不容易，如果在市集上口渴，卖水人便成了人们的重要选择。如今，卖水人的角色已经发生了变化，他们不仅为当地居民提供水源，也成为了旅游者拍照留念的对象，为他们的旅行增添了一份独特的风情。

在古城拍摄时，我看到一位卖水人静静地坐在墙边休息，凝望着远方，耐心等待着顾客的到来。我立刻捕捉到了他那深邃的神情，并在后期处理时选用了单色效果，搭配边框，让这张照片宛如百年前的作品。事实上，这位卖水人的装扮与一百年前的卖水人相比，几乎没有太大的变化，这种持久的传统让人倍感珍贵。

相片经后期制作，以单色效果重现一百年前的景况。（图片由冯敏如提供）

透过这些卖水人，我们得以窥见摩洛哥独特的文化与历史。他们不仅是水的贩卖者，更是这片土地上生活方式的传承者。每当我们在马拉喀什的街头漫步时，卖水人总是以他们独特的魅力吸引着我们，让人忍不住驻足观赏。

这些古老的职业在现代社会中依然存在，仿佛在告诉我们：即使时代变迁，某些传统仍然值得我们珍惜与尊重。在这样的旅程中，我们不仅收获了美好的瞬间，也感受到了一种跨越时空的连结，使我们的旅行更加丰富而有意义。

