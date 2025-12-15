Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯敏如 - 如影。随影│阿拉伯卖水人

Art Can
更新时间：09:00 2025-12-15 HKT
发布时间：09:00 2025-12-15 HKT

        从前有句话说，各行各业总共有72行，然而这只是一个统称，实际上的职业类别远远超过这个数字。随着社会的发展，新兴职业层出不穷，而许多传统职业则因时代的变迁而逐渐被淘汰。在我们的旅行中，时常会遇见一些前所未见的行业。这次，我们要介绍的是摩洛哥的卖水人。
        摩洛哥的古城马拉喀什，每年都吸引成千上万的观光客。在这个充满历史色彩的城市里，卖水人穿梭人群中，当地人称他们为Guerrabas。这些卖水人大多为年长者，他们的服装极具特色，佩戴着装饰有古老硬币的皮包，身上挂满了雕刻精美的金属饰品，头上则戴着大帽子，显得既传统又富有地方特色。然而，最引人注目的是他们身上的羊皮水袋，水袋口上配有一根长长的金属管，这是他们卖水的主要工具。

卖水人身上挂满金光闪闪的铜水杯，配上挂在身后的羊皮水袋，站立在一扇古旧的门前。（图片由冯敏如提供）
卖水人身上挂满金光闪闪的铜水杯，配上挂在身后的羊皮水袋，站立在一扇古旧的门前。（图片由冯敏如提供）

        卖水人的历史悠久，古时候在沙漠地区寻找水源并不容易，如果在市集上口渴，卖水人便成了人们的重要选择。如今，卖水人的角色已经发生了变化，他们不仅为当地居民提供水源，也成为了旅游者拍照留念的对象，为他们的旅行增添了一份独特的风情。
        在古城拍摄时，我看到一位卖水人静静地坐在墙边休息，凝望着远方，耐心等待着顾客的到来。我立刻捕捉到了他那深邃的神情，并在后期处理时选用了单色效果，搭配边框，让这张照片宛如百年前的作品。事实上，这位卖水人的装扮与一百年前的卖水人相比，几乎没有太大的变化，这种持久的传统让人倍感珍贵。

相片经后期制作，以单色效果重现一百年前的景况。（图片由冯敏如提供）
相片经后期制作，以单色效果重现一百年前的景况。（图片由冯敏如提供）

        透过这些卖水人，我们得以窥见摩洛哥独特的文化与历史。他们不仅是水的贩卖者，更是这片土地上生活方式的传承者。每当我们在马拉喀什的街头漫步时，卖水人总是以他们独特的魅力吸引着我们，让人忍不住驻足观赏。
        这些古老的职业在现代社会中依然存在，仿佛在告诉我们：即使时代变迁，某些传统仍然值得我们珍惜与尊重。在这样的旅程中，我们不仅收获了美好的瞬间，也感受到了一种跨越时空的连结，使我们的旅行更加丰富而有意义。

拍摄器材：Canon 24-70mm F2.8
(本文图片由冯敏如提供）

文：冯敏如

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
17小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
11小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
《东张西望》直播失控！梁敏巧被Patrick Sir爆私事口窒窒 傻笑大叫：你好曳呀
影视圈
15小时前
悉尼邦迪海滩枪击死亡人数增至16死，40人仍留医。
悉尼邦迪海滩枪击︱死亡人数增至16人包括一名儿童 40人仍留医 枪手为父子父被击毙
即时国际
5小时前
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
花心男星改名换姓下海陪酒！4年前偷食被断正 逼死天后女儿翻身无望
影视圈
19小时前
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
郭晋安23岁「旧爱」性感照连环发 跌膊晒性感锁骨与白滑美腿 首传父女恋曾言爱情不分年龄
即时娱乐
14小时前
有网民拍下英雄民众夺枪经过。X@Àdnanô
悉尼邦迪海滩枪击︱英勇市民埋伏夺枪 枪手节节后退天桥再施袭
即时国际
15小时前
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
定存「冇肉食」有何替代 专家拆解百万部署 退休首重保本及现金流
投资理财
4小时前
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
黎智英案︱控方庭上揭穿黎智英自辩时八大谎言
社会
2小时前