池上秋收稻穗艺术节2025 优人神鼓携手桑布伊以天地为舞台

每逢秋收之际，台东池上伯朗大道的金黄稻浪，便化作一幅天地交织的天然舞台，更成为文化艺术的圣地。由台湾好基金会与池上乡文化艺术协会共同主办的第17届池上秋收稻穗艺术节，圆满闭幕，此次艺术节以「天、地、人合一」为核心精神，邀请阔别十年重返池上的台湾表演艺术团体「优人神鼓」，首度携手金曲奖歌手桑布伊，共同呈献全新制作《我回来了 – 做一部作品给自己的灵魂！》。这场跨界仪式剧场，在稻田间的鼓声与歌吟中，引领观众穿越山林、倾听祖灵，两日表演共吸引5000人入场，共同见证艺术与自然的深刻对话。

池上秋收稻穗艺术节自2008年创办以来，已成为台湾最具代表性的户外艺术盛会，将农业丰收转化为文化飨宴。伯朗大道的无垠稻田，不仅是农民的劳作之地，更是艺术家灵感的源泉。

勇士归乡 九幕仪式剧场

表演故事灵感源自桑布伊的家乡仪式，讲述年轻勇士听见大山与祖灵的呼唤，离开部落接受试炼。他走进山林，面对风雨、野兽，学会与万物对话，最后完成冒险回到家乡。桑布伊饰演「祖灵的声音」，以没有歌词、只有虚词衬词的卑南语吟唱；优人神鼓的团员们则以击鼓、肢体动作，象征勇士的曲折历程，伴随大风吹起金色稻浪，欢庆丰收与成长。

坐在台下，观众首先看到的是一望无际的稻田黄金稻浪随风摇曳，伴随桑布伊的口哨声，少年勇士从稻浪中缓步而出，故事由此拉开序幕，团员以击鼓、翻腾、静止等肢体语言，以及利用竹作乐器、枯叶树枝作为道具，交织桑布伊穿透力强的歌声、带有原住民仪式特色的细腻吟唱与乐器。

故事分成9个段落，刻划出勇士的内在世界，将成长的焦虑、祖灵的试炼与回归的喜悦层层展现，包括第三幕《暴风雨》的惊涛骇浪、第五幕《问火》的悬念牵挂、第九幕《庆祝》的狂欢释放，配合以稻田为舞台、蓝天为帷幕，塑造各种场景，带给观众视觉与听觉的双重震撼。

即兴创作 利用大自然声响

优人神鼓创办人刘若瑀形容创作过程如同一场探索，虽然事先已谱好音乐，实际的节奏都是由桑布伊及团员在即兴中创作出来：「团员在即兴当中配合产出声音，再来回一步一步调节及整理。」艺术总监黄志群忆述，「在桑布伊与优人神鼓的团员们互动中，看似随意的节奏与吟唱之间，却产生了惊人的默契。」除了优人的禅鼓，桑布伊更在表演中加入5种原住民乐器，如南美洲木笛、传统原住民乐器鼻笛、口簧琴、鸟笛，部分是由他亲自制作，桑布伊更擅长从大自然中撷取声响，聆听各种材质发出的声音，不论是竹子或枯枝都成了乐器，连风声、虫鸣都变成音乐。

米之乡蜕变为艺术之乡

已举行17年的池上秋收艺术节，不仅让池上从米之乡蜕变为艺术之乡，更在2025年推出「艺术分享计划」，将过去10年近50位驻村艺术家的作品，散布于民宿、餐厅、小店等公共空间，让池上成为一座活的美术馆。走在伯朗大道，遇见艺术，已成日常。透过《我回来了》，艺术节不仅庆祝丰收，更唤醒人们对土地的敬畏与归属感。在鼓声与歌吟中，观众不仅目睹一场表演，更参与一场灵魂的回家之旅，体现文化艺术如何与自然共生，永续传承。

文：Janise 图：台湾好基金会