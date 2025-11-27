佳士得《香港雅逸精品周》藏家精选奢华臻品秋拍新焦点

当下正是各大国际拍卖行举行2025年秋季拍卖活动的黄金档期，好像佳士得（Christie's）就于11月21日至27日在其设于中环The Henderson的亚太区总部举办香港雅逸精品周，也借以庆祝这所总部迁址一周年。是次秋拍会以一连串的预展和拍卖（提供现场及网上拍卖部分），为钟情珍稀珠宝、腕表、手袋，以至名酒佳酿的收藏家与时尚爱好者，带来珍罕难求的奢华拍品，有兴趣者值得留意，也许当中正可遇上寻觅多时的心头好。

佳士得秋拍｜瑰丽珠宝与名表专场

今次佳士得香港雅逸精品周的瑰丽珠宝及翡翠首饰现场拍卖中， 焦点项目是一条名为「The Royal Blue」的项链，这件独一无二、极至珍稀的珠宝作品，镶嵌了16颗共重达104.61卡的罕有枕形喀什米尔皇家蓝蓝宝石，估价介乎1亿至1.5 亿港元（1,300万至1,900万美元）， 成为今年亚洲拍卖市场上估价最高的珠宝作品。此项链所镶嵌的璀璨蓝宝石全部来自喀什米尔矿场，无论颜色和色调均属顶级品质，加上全部经鉴定为蓝宝石中最难得的「皇家蓝」级别，自然吸引珠宝藏家热切关注。至于同场进行拍卖的逾百件珠宝逸品，还包括质素同样是顶级的彩色钻石、有色宝石、珍稀翡翠等首饰及单颗宝石珍品。

珠宝以外，当然少不了名表， 今次特别举行的「邵在正John Shaw 百达翡丽珍藏」单一藏家珍品专场拍卖，便是由著名钟表专家邵先生精选59枚珍罕难求的百达翡丽（Patek Philippe）现代与古董复杂功能腕表，其中就包括品牌拥趸梦寐以求的型号5016R，于1993年面世的型号5016是集三问报时、逆跳日期万年历及陀飞轮于一身的复杂功能腕表。此外，为期两日的「成就」及「志极（第二部分）」系列拍卖活动，则带来多枚时计精品，以及两枚经典作品，说的就是配以法文历法的传奇百达翡丽18K 金型号1518，以及配以香槟色表盘的型号6239劳力士Daytona「Paul Newman」18K金计时码表。

百达翡丽18K红金三问万年历腕表，具备陀飞轮、逆返日历、月相显示等功能，表壳型号5016R，机芯编号1'905'024，约1995年制。估价3,000,000 – 6,000,000港元。

百达翡丽18K红金腕表，表径35毫米，表盘以掐丝珐琅描绘大溪地森林，型号1595，机芯编号720'208，表壳编号422'869，1952年制。估价4,000,000 – 8,000,000港元。

百达翡丽18K红金万年历追针计时腕表，配月相、24小时及闰年显示，配黑色表盘、测速器度标及罗马数字，型号5004R-024，约2009年制。估价4,000,000 – 8,000,000港元。

佳士得秋拍｜限定版手袋与私藏佳酿

至于足以令无数「包包控」为之着迷的「典雅传承：手袋及配饰」现场拍卖，有鉴于在春季拍卖中的一个爱马仕（Hermès）Quelle Idole手袋以破纪录高价成交，今季佳士得再搜来更多此品牌的佳作，包括喜马拉雅鳄鱼皮Birkin柏金包、白色拼雾霾灰色Faubourg柏金包、雾面珍珠灰色Quelle Idole手袋， 还有首次亮相拍场的珍罕复古迷你Kelly Bag。同场亦有路易威登（Louis Vuitton）及香奈儿（Chanel） 的趣味限量袋款，以及两袭首登香港拍场的Dior高订晚装。

另一边厢的名酒拍卖，一向吸引一众爱品酒的鉴赏家及新世代藏家，来到「刘銮雄显赫佳酿珍藏第四部分」，竞投盛况可不比第一至三部分逊色。佳酿珍藏包罗藏家求之若渴的Henri Jayer名酿，其他精彩拍品就有1992年份的Vosne- Romanée、1990年代至2001年份的经典Cros Parantoux等等。

INFO

2025年秋季香港雅逸精品周（网上拍卖）

11月18日至11月28日 | 热忱藏家萃选臻酿

11月20日至12月3日 | 香港精致名表

11月26日至12月5日 | 瑰丽珠宝及翡翠首饰

文：Maisie Lau 图：佳士得提供