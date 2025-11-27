GPHG日内瓦钟表大赏2025 Breguet宝玑夺金指针最高荣誉

向有「钟表界奥斯卡」之称的日内瓦钟表大赏（La Grand Prix d'Horlogerie de Genève，下称GPHG），第25届颁奖礼刚于瑞士时间11月13日晚上圆满举行。今年首次移师更大场地，选址以水力发电站改建的日内瓦Bâtiment des Forces Motrices大剧院举行。由90枚入选腕表竞逐的共20个大奖皆名花有主，当中最高荣誉的「金指针大奖」（"Aiguille d'Or" Grand Prix），由Breguet宝玑Classique Souscription 2025夺得，可喜可贺。

金指针大奖"Aiguille d'Or" Grand Prix

Breguet Classique Souscription 2025

近十年夺得金指针大奖的腕表，大多是设计与功能均非常复杂的款式，不过今年Breguet宝玑凭设计简约得只有一支指针的单针表获奖，证明当下以至未来的钟表潮流都正在转变。Classique Souscription 2025是庆祝品牌250周年而推出的腕表，借以向品牌在1790年凭「订购」（法文Souscription即英文Subscription）推出的怀表致敬。当年的「订购」概念，类似现今的Kickstarter，客户先付订金，然后待宝玑筹集到足够资金后才正式生产，到出货时客户再缴付余额。这种在逾230年前已出现的销售方式，放诸当下依然极具开创性。看到这款Classique Souscription 2025，难免会令人反思现今市场究竟真正需要怎样的作品?!也许是时候回归基本，返回原点。当然，Classique Souscription 2025本身的设计确实很「宝玑」，纯净的白色珐瑯表盘、优雅的宝玑数字时刻、经典的宝玑镂空指针、6点位隐藏式的腕表名称、编号与宝玑签名⋯⋯即使撇除腕表本身具备的历史意义，单是造工、设计，以及品牌反潮流地推出单针表的这份坚持，已足够叫表迷大破悭囊了。

荣获金指针大奖（'Aiguille d'Or' Grand Prix）的Breguet Classique Souscription 2025，表壳：40mm宝玑金/ 机芯：VS00手上链/ 售价：$383,600。

最佳女装表奖 Ladies' Watch Prize

gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal

谁会想到海胆都可以成为腕表的设计灵感，而且还做得如此精致漂亮，gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal表壳镶有的共137颗分别独立镶嵌的火蛋白石，成功将自然之美与精湛的手工艺融合。当然还有多面切割表镜和八角形内表圈所展现的强烈品牌设计因子，统统勾更起大家对Gérald Genta大师的怀念。

最佳女装表奖（Ladies' Watch Prize）得主gérald genta Gentissima Oursin Fire Opal，表壳：36.5mm黄金/ 机芯：自动/ 限量：10枚/ 售价：120,000瑞郎。

最佳男装表奖 Men's Watch Prize

Urban Jürgensen UJ-2

这个拥有250年历史的丹麦品牌今年正式回归，并找来鼎鼎大名的Kari Voutilainen担任联合CEO。Urban Jürgensen这款UJ-2属于首批面世的型号之一，外形典雅且独特偏心不对称的表盘设计，以及表盘上出自大师举世无双的玑镂饰纹均独特吸睛。此外，机芯所采用的双轮自然擒纵，效率比瑞士传统杠杆式设计还要高出30%。

Urban Jürgensen UJ-2获得最佳男装表奖， 表壳：39mm红金/ 机芯：UJ-2手上链/ 售价：113,500瑞郎。

大无畏精神奖 Audacity Prize

Fam Al Hut Mark 1 Möbius

Fam Al Hut北落师门是首次获得GPHG大奖的中国品牌，这枚造型像胶囊的品牌首作Möbius，是全球最细双轴陀飞轮腕表。腕表格局工整，上半部是双轴陀飞轮，而下半部的时分盘则采用左右双逆跳显示，小时更是瞬跳式显示，配合两个陀飞轮框架，分别以90秒和60秒速度自转，构成既富动感又非常悦目的机械舞曲。

Fam Al Hut Mark 1 Möbius（大无畏精神奖），表壳：24.3×42.2mm不锈钢/ 机芯：M-01T手上链/ 售价：26,620瑞郎。

GPHG日内瓦钟表大赏2025其余得奖名单：

文：Gavin Ho 图：大会及品牌提供