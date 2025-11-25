deTour 2025设计节11月开幕！设17组大型装置/展品 重新探索设计的「形与意」

deTour 2025设计节｜香港年度设计盛事deTour 2025设计节将于11月28日至12月7日假PMQ元创方举行，一连10日的活动汇聚本地与国际的创意灵感，展开一系列前瞻性展览、互动装置及节目，包括创意工作坊、 设计对话、表演及导赏团等，带领城市走进一场关于设计与美学的深度对话。

deTour 2025设计节11月开幕！设17组装置/展品 重新理解设计的意义

瑞士创新设计团队Encor Studio

deTour 2025设计节以「想望之器」为主题，鼓励观众透过「设计三问」 来理解设计：第一层探讨于设计的美感、功能与物料； 第二层分析设计如何反映社会结构、文化影响与历史背景； 第三层则采取更具推测性的角度， 思考设计是否揭示创作者或集体更深层的渴望与价值。 透过这种视角，设计或许能揭示那些常被忽略的意义。

今年deTour设计节由设计师陈濬人（Adonian Chan）策展，呈现17组来自香港、中国内地及世界各地设计师创作的装置与展品，而观众则受邀以全新视角体验设计—— 它不只是功能与美学的实践，更是盛载思想、渴望与希望的容器。

瑞士创新设计团队Encor Studio擅长 运用动态雕塑及声音视觉化等手法， 透过流动形态凸显光与声的象征意义，今年将首度在港亮相，引领观众踏入以感知为媒介 的空间。Encor Studio为本届deTour特别创作大型委约装置《ALCOVE IN SITU》，主题围绕记忆、失去与感知，邀请观众思考「 无形」如何留下最深刻的记忆，以及那些非自主记忆， 又如何照亮稍纵即逝的时刻。团队巧妙将Qube的玻璃幕墙变成极简风格的互动画布，利用光影与电子薄膜（ electrochromic films）技术、声音与视觉交集，构成动态空间体验。

deTour 2025设计节｜4大主题展览 诠释「想望之器」多重形态

本届的主题展览透过4种多元探索逐步展开， 每一种皆以独特的形式、材质与互动语言呈现，体现个人与群体的愿景， 如何塑造我们居住的空间与创造的物件。

1. 《变形的日常──Philo 模组》本地创作双人组 TOUN 亠（梁书昕、蔡传禧）

作品是一套灵活居家生态系 统，以「Plant a piece, grow a home」理念出发，因应都市限制而设计的系统以自由组装的铝制组件打造，让家具能随空间演化， 营造出可变动且具可持续性的生活环境，「搬屋」从此不再是负担。

2. 《Instrument.Play.Graphics - Modular Graphic Synthesizer -》平面设计师坂本俊太

作品将平面设计从纯粹的视觉媒介转化为一场感官体验， 引入一套实体拼贴系统，混合视觉及听觉，邀请观众重新发掘「玩设计」带来的乐趣。

3. 《primavera》意大利设计师 Lucia Massari

作品灵感来自意大利文艺复兴画家朱塞佩．阿尔钦博托（Giuse ppe Arcimboldo）的花卉肖像画， 以大胆而现代的色彩重新诠释威尼斯玻璃工艺的历史传统，在记忆与创新之间展开对话，重新定义装饰的意义。Massari的灯具不仅是点缀空间的装饰品， 更成为一种让传统焕然一新的方式。

4. 《Trueform》驻伦敦的香港创作⼯作室 Studio Nopqrst

是次展出一系列图像作品与砂模铸造铝雕塑 灵感源自街头海报撕除后残留的胶痕，将稍纵即逝的城市痕迹化为永久形态，将短暂的事物转化为 能长久保存的作品，映射出当代平面设计在手工与科技创作间的现状。 透过整合的扩增实境（AR）效果，作品延伸至混合数位空间， 观众可透过实体雕塑与 AI 生成形态互动。

deTour 2025设计节｜节目亮点

1. 《A Battle of Beasts》GROOVIDO

艺术家以砖块为创作媒介，透过创新的陶瓷数码印刷技术，将传 统棋盘图像印于砖材，注入玩味的表现形式，突破其固有的象征。

2.《化身：流动的幻我》仝建筑

观众可即场戴上一组可穿戴充气式面具，探讨身份的流动与表演性，并重新展现自我，体验身份不断被重塑， 并在短暂的「幻我」中， 对当代表达方式与自我形象的建构进行反思。 作品的脆弱与短暂性回应当代社会中，身份如何不断被塑造、 膨胀与消解，并开启一场关于自我表达、 脆弱性与身份转变的内心对话。

3. 《花・织象》Embracefloral × Arfalization

作品结合MBTI性格测试数据以及3D打印花瓶设计，以流动造型呈现人格的多重维度与动态本质， 为每位参与者量身打造专属的花瓶设计。 作品突破传统性格分类的框架， 透过视觉设计语言将多元身份融入同一叙事， 重新想像身份作为一种动态、立体的存在。

deTour 2025设计节｜公众活动及工作坊

「想望之器」将举行一系列公众活动，包括设计对话、工作坊、表演、导赏团，以及亲子活动 「deTour Kids」，发公众对设计的好奇与想像。至于工作坊方面，涵盖艺术科技、工艺设计、声音创作及心疗愈等逾12大范畴、共4 0场跨领域创意工作坊，适合不同年龄及兴趣人士参与。 参加者可于过程中自由实验、学习与表达。

此外，公众亦可参加策展人导览，深入探索精选作品，获取独家见解与深度诠释。 透过特邀嘉宾导览，参加者可从多元角度发掘崭新观点—— 由设计师与内容创作者如Hector Chan、陈杰、建筑宅男及寻踪觅迹带领。更可参与参展单位亲自 带领的导览，深入理解作品背后的创作故事与灵感来源， 近距离接触创意的核心。

