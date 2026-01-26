启德FutureScope半球体艺术空间免费新展览！置身我城观城市星图 探索心灵宇宙

启德好去处｜FutureScope｜近年全球各地多个媒体艺术穹顶场地成为焦点，香港首个大型半球体艺术空间「FutureScope」12月正式开幕，选址启德体育园海滨场地「缘缘堂」，带来一系列沉浸式多感官艺术体验。「FutureScope」由知名媒体艺术家张瀚谦（h0nh1m）策划，展览将与三位世界级艺术家进行跨领域合作，包括日本媒体艺术家真锅大度、中国书法家许静及实验歌手珊蔻‧娜赤娅克，呈现结合东方哲学与媒体艺术的沉浸式展演。

启德FutureScope新展览《共振之灵 - Astrolabe（星盘）》

「FutureScope」艺术空间第二部曲 《共振之灵 – Astrolabe (星盘)》

启德「FutureScope」第二章节《共振之灵 - Astrolabe（星盘）》由1月30日起举行，由艺术家张瀚谦 (h0nh1m) 带领其媒体艺术团队 XCEED 构思创作，灵感源自香港作家西西的《浮城志异》与《钦天监》，其在《钦天监》里对宇宙的观察：「星空就是星空，没有国界的」，正是展览的核心理念。半球内上空的星宿是以点云呈现的香港地标，当观众在空间内游走，每一个人的位置通过现场的圆型装置对应星宿的方位，相对生成相应的即时视效与声音，呼应西西笔下人与城市以至于人与宇宙的关系。

空间中心伫立著《共振之灵 VI - Torquetum (司天台)》，一个由7个自转轮组成的动力装置。其参考了古代「司天台」的设计；「司天台」是指古代的天文台，是观星的场所。装置的七个轮子，每个轮都可以自我运转，对应人类的7个脉轮。

在指定日期，XCEED将联手图瓦实验声乐家Sainkho Namtchylak呈献特别演出，将空间转化为探索未知的声场，艺术装置更化身为共鸣乐器，与表演者实时交织互动。

《共振之灵 - Astrolabe（星盘）》常设展览

日期：2026年1月30日至2026年2月15日*（2026年2月6日及2月7日休展）

时间：（星期一至四）2:00pm至8:00pm；（星期五）2:00pm至10:00pm；（星期六、日及公众假期）11:00am至10:00pm

地点：启德体育园「缘缘堂」（启德主场馆 B 闸对开）

门票：透过 KKday 登记免费登记入场

《共振之灵 - Astrolabe（星盘）》售票演出

日期：2026年2月13日至15日*（每日三节）

时间：5:00pm至5:30pm；8:00pm至8:30pm；9:00pm至9:30pm

地点：启德体育园「缘缘堂」（启德主场馆 B 闸对开）

门票：$140（标准门票）、$100（优惠门票）

购票方式：透过 KKday 购票

*注：部分演出场次结束后，设有15分钟的艺术家演出后分享环节（以英语进行），届时艺术总监张瀚谦与Sainkho Namtchylak将亲身讲述其创作历程。设展后分享场次为2月13日（9:00pm至9:30pm），2月14日（9:00pm至9:30pm）及2月15日（5:00pm至5:30pm）。

首展《恒定录》登场 联乘真锅大度建构分形宇宙

香港首个大型半球体艺术空间「FutureScope」开幕首展《恒定录》，由香港媒体艺术家张瀚谦（h0nh1m）带领其艺术团队XCEPT主创，并邀来日本著名艺术家真锅大度合作声音软件设计，带来沉浸式多感官体验作品。

《恒定录》作品灵感源自「阿卡西纪录」（Akashic Records），观众进场后随即步入一个360度、持续演变的宇宙，涵盖人类过去、现在与未来的所有印记。在展览中，观众可以同时参与视觉效果的衍生过程，利用面部扫描技术采集数据，共同构建一个流动的记忆维度，使其融入一个由集体存在构成的声光景域，让公众成为艺术创作的一部份。

声景则由日本艺术家真锅大度设计，以白噪音与电子声响构建出实验性音乐，并会随观众的面部动作实时变化。

展览免费入场，同时设有特设售票演出场次，观众能亲身介入作品的生成过程。每场名额有限，每节约30分钟，体验涵盖5个独特视觉场景。

《恒定录》（ft. 真锅大度）常设展览

日期：2025年12月19日至2026年1月4日（2025年12月31日及2026年1月1日休展）

时间：（星期一至四）2:00pm至8:00pm；（星期五）2:00pm至10:00pm；（星期六、日及公众假期）11:00am至10:00pm

地点：启德体育园「缘缘堂」（启德主场馆 B 闸对开）

门票：透过 KKday 登记免费登记入场

《恒定录》（ft. 真锅大度）售票演出

日期：2026年1月2日至4日（每日四节，每节约30分钟）

时间：4:00pm至4:30pm；5:00pm至5:30pm；8:00pm至8:30pm；9:00pm至9:30pm

地点：启德体育园「缘缘堂」（启德主场馆 B 闸对开）

门票：$90（标准门票）、$60（优惠门票*）

购票方式：透过 KKday 购票

*特惠门票适用于六岁或以下儿童、全日制学生及65岁或以上长者

「FutureScope」香港首个半球体艺术空间12月启德开幕

「FutureScope」由知名媒体艺术家张瀚谦（h0nh1m）创立的FutureTense平台策划，在2025年12月19日至2026年4月期间，公众可以走入直径12米的独特结构空间，置身360度投影声效技术下，体验结合东方哲学与媒体艺术的沉浸式展演，探索媒体艺术的无限可能。

联手世界知名艺术家 3大沉浸式艺术体验

作为香港首个大型穹顶艺术空间，张瀚谦及其艺术团队 XCEPT 与 XCEED将联手多位世界知名艺术家进行跨界合作，带来3大沉浸式艺术体验。

展览将以日本著名媒体艺术家真锅大度揭开序幕，运用观众情绪与面部数据，结合艺术家设计的声音程式，将呈现持续变化的即时生成影像。真锅大道曾带领Rhizomatiks团队完成多项知名企划，并担任2016年里约奥运闭幕式「旗帜交换仪式」的AR导演。

与此同时，香港媒体艺术团队XCEED将与实验歌手珊蔻‧娜赤娅克一同探索声波振动，珊蔻亦将展现图瓦喉唱技艺，打造引人深思的沉浸式声景场域；张瀚谦与书法家许静、粤剧演员梁非同合作，透过肢体语言与数位影音跨媒介重 新诠释中国书法，延续张氏继香港故宫文化博物馆及 M+后对东方美学的探索。

XCEPT《恒定录》(ft. 真锅大度) 展出日期：2025年12月19日至2026年1月4日

XCEED《共振之灵》 (ft. 珊蔻‧娜赤娅克) 展出日期：2026年2月

张瀚谦 (h0nh1m)《浪书》(ft. 许静) 展出日期：2026年3月至4月



FutureScope