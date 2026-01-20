《我要赞佢》「最值得表扬学生奖励计划」 1月31日齐写「福」字挑战创世界纪录

星岛新闻集团自推出「我要赞佢」项目以来，其中「最值得表扬学生奖励计划」广受学界支持，2025至2026年学有300间小学积极响应，校方共推荐600名学生成为「我要赞佢学生大使」，表扬他们乐于助人。

为进一步传扬善心、凝聚社会正能量，星岛新闻集团将在2026年1月31日（星期六）于沙田香港浸会大学附属学校王锦辉中小学举办年度旗舰活动，主题为「以心传善 笔墨生福 共创世界纪录」。活动有多位重量级主礼嘉宾，包括教育局局长蔡若莲女士、民政及青年事务局局长麦美娟女士、文化体育及旅游局局长罗淑佩女士，以及星岛新闻集团主席蔡加赞先生。

活动亦邀请今个学年获奖的「我要赞佢学生大使」，以及参与「计划」的学校校长及老师，共同以书法笔书写「福」字，携手挑战共创世界纪录，趁农历新年来临之际向全港市民传递祝福。

「我要赞佢学生大使」在活动中所书写的「福」字，将拼合成一个大型福字，并由华润慈善基金赞助印制成新春挥春，除了向参与学校派发外，还会随《头条日报》向市民派发，寓意「福」到万家，将学生的笔下祝福转化为具体的社区关怀行动。

派发种子卡种植太阳花 推广赞美文化及绿色责任

活动亦会向「我要赞佢学生大使」派发由中石化赞助、特别设计的种子卡。种子卡会印上种植指南，将种子卡浸泡发芽、再种植出象征正能量的太阳花。

学生大使亲手种植太阳花的过程，不仅象征正向价值如种子般需要用心灌溉、方能茁壮成长，同时，借着由栽种太阳花的成长过程，体会到种植与绿色环境的连结，从而培养学生大使的环保意识，在日常生活中持续推广赞美文化与实践绿色责任。

过去一年，星岛新闻集团积极培育学生大使，与多个机构及团体合作，包括联同地区关爱队举办社区关怀活动，并与慈善组织合作派发饭盒及福袋，与学生携手向社区传播正能量，共同编织一个更美好的香港。