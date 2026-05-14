HIKING PATROL x APFR | 北欧香

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挪威生活风格品牌HIKING PATROL，2019年创立于Oslo奥斯陆，秉持著探索精神、实用理念和与大自然深厚联系，今回与日本香氛品牌APFR首度合作，制作出两款全新香枝：Nordic Pine和Midnight Sun。系列植根于Scandinavian自然风景为灵感，融合日本精湛工艺，将「Tools for Exploration」概念化为香气。

当中Nordic Pine灵感源自挪威幽深松林景观，展现挪威茂密森林宁静祥和特质，融合泥土气息和木质香调，并融入清新绿意和淡雅草本芬芳，唤起Scandinavian荒野静谧与沉浸感，森林深邃与北方清冽空气交融，营造出一种平衡、沉稳而又引人深思香氛体验。

而Midnight Sun则以北欧漫长夏夜、柔和光线和北方森林为主轴概念，捕捉遥远北方漫长而明亮夏夜精髓，夕阳西下，余晖洒满大地，笼罩在柔和金光之中，唤起人们对荒野静谧时刻联想——温暖空气、琥珀色天空和一片静谧，将北欧夏夜宁静迷人气息转化为一种充满氛围感、光彩夺目香氛。

每支香氛均由APFR在日本工坊以人手制作而成，内含25支竹制香枝，每支香燃烧时间约为100分钟。

同场加映：

日本时尚集团UNITED ARROWS旗下品牌 / 选物店H BEAUTY&YOUTH x APFR联名系列，同样备受关注！

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