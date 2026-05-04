Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏│《星岛头条APP》送D•PARK「华懋荃味道」精品套装40份

会员专区
会员专区
奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
13小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

各位吃货注意！如果这个五一假期还没想好去哪里，不如跟我们一起去荃湾D•PARK揾食吧！华懋集团将于五月一连两个周末，D•PARK将举办「华懋荃味道」美食嘉年华。现场除了有近30多间人气小店坐镇，还有本地插画师Pearl Law绘制的荃湾美食插画，每个角落都是超棒的打卡点！

多家荃湾区内深受街坊喜爱的人气店，将会齐集嘉年华，一站式让市民品尝熟悉滋味，更有「华懋荃味道限定」必食新品，包括民丰粉面行「市集限定Gelato雪糕卷」及「糯米糍窝夫」、端记茶楼「客家喜板」、哋咩嗲「限定咸味脆脆千层调色板」、悦和酱园 x 社企天粮行膳 「大大粒鱼蛋」、想甜尝甜「限定联乘腊味雪糕」及金二少「开心果味樽仔奶茶」，为市民带来新惊喜。

《星岛头条APP》亦特别准备40套「华懋荃味道」精美礼品套装送给大家，每套精美磁石贴、文青必备memo纸及时尚Tote Bag。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，请立即抢先下载登记。

Info

日期：5月1至3日及9至10日（共5天）

开放时间：中午12时至晚上8时

地点：D•PARK L1 中庭（新界荃湾青山公路荃湾段398号）

游戏时间：

由即日起至5月10日（11:59pm）

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至5月10日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年5月10日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出40位答案最有创意的参加者获得「华懋荃味道」精美礼品套装(精美磁石贴、文青必备memo纸及时尚Tote Bag) 乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

最Hit
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜$10电脑飞中三奖请饮茶成枱点心 网民忆旧事：同事中$200万辞职后 有惊人后续｜Juicy叮
时事热话
17小時前
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
佘诗曼罕被网民批评：好肉酸 索爆长腿惊变「O字脚」 睇草蜢演唱会与女星拥抱晒交情
影视圈
13小時前
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
香港6大免费室内缓跑径！无需预约+有冷气 设专业胶地/淋浴设施 附地址/交通/开放时间
生活百科
16小時前
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
山东「接盘侠」｜老婆频发细仔相予陌生男 验DNA惊揭3仔女2个非亲生
奇闻趣事
2小時前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
22小時前
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
郑俊弘离巢丨24年TVB生涯情史精彩 曾恋秦沛女儿姜丽文 传背富贵未婚妻偷食何雁诗
影视圈
12小時前
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
稻香旗下中菜馆3道小菜套餐！$168起叹沙姜鸡/桶蚝/梅菜扣肉 星期一至日5pm起供应
饮食
15小時前
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
英国租楼新例掀小业主抛售潮 日均700租赁单位放售 市场渐由机构投资者主导
海外置业
18小時前
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮facebook截图（资料来源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮
时事热话
20小時前
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
长者自助餐优惠2026｜20大星级酒店Buffet推介 $190起任食雪花蟹脚/生蚝/龙虾/乳猪
饮食
16小時前
更多文章
会员奖赏│《星岛头条APP》送维港旗舰电音盛事门票5套
香港电音迷注意！备受瞩目的电子音乐盛事将于5月8日（星期五）在中环海滨活动空间，其中国际顶尖电子音乐人 DJ Snake 将重磅登场，领衔演出一场大型户外音乐会，活动亦是法国五月艺术节2026首度呈献
2026-04-29 18:00 HKT
会员专区