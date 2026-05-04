会员奖赏│《星岛头条APP》送D•PARK「华懋荃味道」精品套装40份

各位吃货注意！如果这个五一假期还没想好去哪里，不如跟我们一起去荃湾D•PARK揾食吧！华懋集团将于五月一连两个周末，D•PARK将举办「华懋荃味道」美食嘉年华。现场除了有近30多间人气小店坐镇，还有本地插画师Pearl Law绘制的荃湾美食插画，每个角落都是超棒的打卡点！

多家荃湾区内深受街坊喜爱的人气店，将会齐集嘉年华，一站式让市民品尝熟悉滋味，更有「华懋荃味道限定」必食新品，包括民丰粉面行「市集限定Gelato雪糕卷」及「糯米糍窝夫」、端记茶楼「客家喜板」、哋咩嗲「限定咸味脆脆千层调色板」、悦和酱园 x 社企天粮行膳 「大大粒鱼蛋」、想甜尝甜「限定联乘腊味雪糕」及金二少「开心果味樽仔奶茶」，为市民带来新惊喜。

《星岛头条APP》亦特别准备40套「华懋荃味道」精美礼品套装送给大家，每套精美磁石贴、文青必备memo纸及时尚Tote Bag。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，请立即抢先下载登记。

Info

日期：5月1至3日及9至10日（共5天）

开放时间：中午12时至晚上8时

地点：D•PARK L1 中庭（新界荃湾青山公路荃湾段398号）

游戏时间：

由即日起至5月10日（11:59pm）

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至5月10日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年5月10日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出40位答案最有创意的参加者获得「华懋荃味道」精美礼品套装(精美磁石贴、文青必备memo纸及时尚Tote Bag) 乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。