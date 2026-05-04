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BEAMS | Gramicci for BEAMS 工装短裤

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Gramicci for BEAMS联名系列将于本周六释出！

别注版工装短裤融合Gramicci功能美与BEAMS现代设计概念，以原创工装短裤为基础，采用Waffle格布料，表面纹理丰富，柔软质感和深邃色泽赋予清新气质，宽松剪裁设计，搭配工装口袋，加上Gramicci标志性细节如织带腰带和裆部加固设计，确保源自攀岩服功能性，轻松融入日常穿搭，今回联名系列提供「BLACK × GREIGE」「D.BROWN × GREEN」两种扎染配色之选。

同场加映：

BEAMS x Clarks ORIGINALS『WallaBeams Loafer GTX』本周六上架！

Clarks ORIGINALS与BEAMS联名合作系列再度回归，纪念BEAMS成立五十周年，Clarks ORIGINALS以经典Wallabee为蓝本，缔造完全定制鞋款：WallaBeams Loafer GTX！传承经典工艺，同时进行重新设计，以便更好地契合现代都市生活需求，鞋面采用光滑皮革，鞋楦纤细，呈现简约乐福鞋风格。保留Wallabee鞋款特有舒适度和脚部空间，亦融合经典与现代元素。鞋面采用GORE-TEX®物料，兼具防水透气性，确保在任何场合都能提供舒适穿著体验。

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