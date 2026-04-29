会员奖赏│《星岛头条APP》送维港旗舰电音盛事门票5套

香港电音迷注意！备受瞩目的电子音乐盛事将于5月8日（星期五）在中环海滨活动空间，其中国际顶尖电子音乐人 DJ Snake 将重磅登场，领衔演出一场大型户外音乐会，活动亦是法国五月艺术节2026首度呈献的旗舰电子音乐盛事。

本次活动的演出名单实力惊人，从全球流行电音到华语嘻哈天花板一网打尽，当中Higher Brothers(马思唯、KnowKnow、PSY.P 及 Melo) 将以特别嘉宾身份登场，这亦是4位成员近年来首度合体同台。此外，三届 DMC 中国区冠军 DJ Wordy，以及 Cantomania 成员 DJ Fabsabs 和 DJ Steffunn 亦将参与演出，后两者将以广东歌 Disco 音乐为整晚活动揭开序幕。

这不仅是一场音乐会，更是一次文化交汇盛典，法国电音大师联乘中国内地及香港最炙手可热的音乐势力，在维多利亚港的璀璨夜景映衬下同场献技，缔造一场前所未有的视听盛宴。

为了回馈读者支持，《星岛头条APP》将送出本次音乐会门票5套（每套两张，每张价值$680），让大家在维港夜景下尽情跳舞！大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，请立即抢先下载登记。

Info

日期：2026年5月8日(星期五)

时间：晚上6时 – 观众入场

晚上7时 – Cantomania(DJ Fabsabs 及 DJ Steffunn)

晚上8时 – 正式演出开始

游戏方法：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*注册成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写登记表格。

步骤2) 填妥此游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年5月4日中午11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

礼品资讯：

维港旗舰电音盛事价值$680门票2张（名额5个）

条款细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年5月4日中午11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出共5位答案最有创意的参加者获得维港旗舰电音盛事门票门票乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位获选参加者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，会以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实获选参加者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去工作坊资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非礼品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

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