会员奖赏│《星岛头条》APP送《幪面超人古迦》25 周年展门票（10套）

「大家的笑容由我来守护！」这句热血台词，相信是不少特摄迷心中的永恒经典。转眼间，平成首位英雄《幪面超人古迦》（Kamen Rider Kuuga）已经诞生 25 周年了！为了纪念这个开创特摄新纪元的里程碑，INCUBASE Studio将于旺角 INCUBASE Arena举办《幪面超人古迦 25 周年纪念：超 Kuuga 展》。

这次展览是2026年日本海外巡回的第一站，特设「诞生」展区，首度公开古迦诞生的真相，包括当年珍贵的角色草图、造型设计及世界观构思纪录，带你回到那个「从零开始」的热血时代，而在「超立像」展区更有大型立像与沉浸式空间包围。除了古迦各种经典型态的帅气瞬间，最让人惊喜的是敌对组织「古朗基」，为了 25 周年全新制作的立体造型将首次亮相，让你现场亲身感受那股压迫感。

身为粉丝，各款限定周边真的会让人「失心疯」，包括 14 款实体门票，每周换上2款不同设计，要集齐全套就要定时去「打卡」，更会送入场限定明信片，全套 12 款重现经典场景，完全是考验大家的手气。至于重头戏是 「S.H.Figuarts 真骨雕制法超古代战士古迦」，这款模型以第一集《复活》中的形态为基础，配合细腻的旧化效果与墨色古文字处理，连包装都采用了石棺元素设计，绝对要收藏。

《星岛头条》APP现送出《幪面超人古迦 25 周年纪念：超 Kuuga 展》10套（每套两张入场券），大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，请立即抢先下载登记。

Info

《幪面超人古迦 25 周年纪念：超 Kuuga 展》

日期：即日至5月10日

地点：旺角 INCUBASE Arena

游戏时间：

由即日起至4月22日（11:59pm）

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至 4月22日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年4月22日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出10位答案最有创意的参加者获得《幪面超人古迦 25 周年纪念：超 Kuuga 展》（每套两张入场券）乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。