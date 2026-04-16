《搏击会》 x weber | 第一条规则

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一向推出与电影有关服饰嘅日牌weber，继《穿Prada的恶魔》后，4月4日开始接受预订与David Fincher执导、改编Chuck Palahniuk小说、Brad Pitt、Edward Norton等主演经典作品《搏击会》Fight Club（1999年）联名系列！

以电影中标志性「番枧」为主题，采用与上世纪九十年代相同丝网印刷工艺，使用塑溶胶油墨印制。番枧图案采用8色多色印刷呈现。另外电影经典标语「First rule of Fight Club...」和海报文字「MISCHIEF. MAYHEM. SOAP.」则简洁印于Tee背面。制作过程中，力求在油墨厚度和层次等细节上完美还原九十年代独特氛围，使布料呈现出与穿著后相同质感、触感和龟裂效果。

服装主体采用现有库存布料，忠实呈现九十年代美学概念，经过洗水和烘干处理，从一开始就呈现出轻松舒适穿著体验。Tee之外，更释出番枧Key Chain with Pouch，正㖞！

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