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会员奖赏│《星岛头条》APP送「iSQUARE x Jack’n Jill脆爆开心天地」游戏券套装

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奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
2026-04-01 11:39 HKT
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今个复活节，iSQUARE国际广场联乘本地经典品牌Jack’n Jill珍珍薯片，为大家带来全港首个珍珍薯片商场主题活动「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆开心天地」。适逢珍珍薯片成立55周年，于3楼 iFUNCTION 打造3大乐「脆」玩乐区域，「脆」爆萌友小肥薯、薯格仔、小圈仔更会全球首度曝光，与大家一同脆住玩、脆住笑。

三大区域包括A区「友脆」弹床乐园，有3.5米高巨型薯仔微笑入口及4米高薯仔攀滑区，配合7大关卡弹跳挑战，放电又放松；B区是快「脆」碰碰车，用童趣漫画风设计「脆爆运输部」赛道，小朋友可化身至「脆」小车手，齐齐碰出开心火花。最后是C区「脆」味夹夹赏，可与放大版珍珍薯片及不倒翁Chill薯打卡，更有「脆」爆夹夹机，夹走各款珍珍薯片，滋味满分！

A区「友脆」弹床乐园

B区快「脆」碰碰车

C区「脆」味夹夹赏

《星岛头条》APP现送出「iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆开心天地」游戏券及代币套装共150份（包括A 区「友脆」弹床乐园10分钟游戏券乙张、B区快「脆」碰碰车10分钟游戏券乙张及C区「脆」味夹夹赏代币4个），大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，请立即抢先下载登记。

iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆开心天地

日期：2026年3月28日至5月10日（星期六、日及公众假期）

时间：下午1时至晚上7时

地点：iSQUARE 3楼iFUNCTION

游戏时间：

由即日起至4月9日（11:59pm）

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至 4月 9日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年4月9日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出150位答案最有创意的参加者获得iSQUARE x Jack’n Jill 珍珍脆爆开心天地游戏券及代币套装乙份。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

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