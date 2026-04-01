联乘 | Hello Kitty × PORTER 蝴蝶结联乘

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YOSHIDA & Co.吉田カバン九十周年纪念企划015「Hello Kitty × PORTER」联名系列将于本周六日本登场！

纪念YOSHIDA & Co.吉田カバン创立九十周年，与日本最受欢迎卡通人物之一「Hello Kitty」合作推出联名系列，Hello Kitty于1974年の诞生以来，成为日本の国民卡通人物，深受各年龄层喜爱。两年前，Hello Kitty庆祝五十周年纪念，如今已成为风靡全球标志性Icon，畅销世界各地。

别注系列包括PARTY BAG（售价¥77,000）、2WAY LONG WALLET（售价¥60,500）、SOFT TOY（售价¥14,300）、MULTI POUCH（售价¥36,300）、TEE(L)（售价¥7,700）、KEY CHARM（售价¥3,300）、SACKPACK（售价¥99,000）、RUCKSACK（售价¥115,500）、2WAY DUFFLE BAG（售价¥88,000），以Hello Kitty赋予「PORTER」袋款原创设计为特色，采用棉质粘合布料印制，特别以立体方式再现标志性红色丝带蝴蝶结！

*袋款、银包和毛绒玩具均附赠九十周年纪念版束袋。「每件商品图案（设计）会因布料裁剪而有所不同，恕不接受指定图案」。

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