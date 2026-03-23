会员奖赏│《星岛头条》APP送挪亚方舟复活节畅玩门票两张 玩尽6大职能体验区（名额43套）

这个复活节，香港马湾公园挪亚方舟将举行「职感实验室」主题活动。小朋友将穿上专业制服，化身「梦想实习生」，在精心设计的 6大职能体验区中勇闯职场挑战。从在烟雾体验区奋力救人的「智勇消防员」，到手执驾驶器探索宇宙的「星际任务太空人」，孩子们不仅能感受不同行业的真实氛围，更能在互动任务中锻炼临场应变能力。

小小实习生还能化身「城市建设员」操作挖掘机以提升手眼协调，以及在「小小菁英空服员」体验中学习机舱服务。热衷技术与创意的孩子，则可透过「汽车动力守护员」实践 STEAM 原理，在「薄饼小厨神」环节启发烹饪潜能。这一系列沈浸式体验旨在引发孩子敢想未来，发掘自我天赋。

智勇消防员

星际任务太空人

未来城市建设员

小小菁英空服员

汽车动力守护员

创意薄饼小厨神

味尝「缤纷复活节海鲜自助餐」 体验星宇漫游主题客房

今个复活节，挪亚方舟度假酒店丰盛阁餐厅于指定日子将推出「缤纷复活节海鲜自助餐」，让你与挚爱 家人品尝多款让人垂涎三尺的环球美馔，同来欢度佳节！挪亚方舟度假酒店更特别推出了如「星宇漫游」等主题客房，让一家大小在结束职场体验后，能于满载宇宙元素的空间内继续追梦。

大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获得挪亚方舟复活节畅玩门票两张（43套，每套总值HK$396)（包括任何年龄适用的入场券两张，另加10个游戏代币）。请立即抢先下载登记！

香港马湾公园挪亚方舟「职感实验室」

日期：2026年4月3日至12日（逢星期六、日及公众假期）

时间：上午10时至下午6时

地点：香港新界马湾珀欣路33号

网站：www.noahsark.com.hk/tra/2026easterevent.jsp

*游戏代币只适用于以上活动期间兑换

活动步骤：

步骤 1) 注册成为《星岛头条》APP 会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤 2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至 3月 29 日下午 3 时开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将根据指定条件拣选得奖者。

*《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意的 43 位参加者，将分别获得「香港马湾公园挪亚方舟复活节畅玩门票」乙份，每份包含任何年龄适用的入场券两张，以及游戏代币 10 个（只适用于「职感实验室」活动日子）。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至 3月29 日下午 3 时，逾时无效。

-《星岛头条》市场部将选出答案最有创意的 43 位参加者，将分别获得「香港马湾公园挪亚方舟复活节畅玩门票」乙份，每份包含任何年龄适用的入场券两张，以及游戏代币 10 个（只适用于「职感实验室」活动日子）。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。