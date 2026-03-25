atmos pink独家版 | Salomon​ XA PRO 3D「XAKURA」

fashion

以「樱花」为主题、「Brand New Me」为核心理念、「Japanese Modern」为设计灵感Salomon​ XA PRO 3D「XAKURA」，崭新配色采用粉红 / 淡紫色鞋面，呈现出樱花盛开春天景色，诠释从脚部开始重塑自我故事，迎接春天之选，融入鲜明日式「和」意境，鞋面采用排水透气性极佳物料，搭配快速系带系统，确保日常穿著舒适感，鞋款将于3月20日起atmos线上商店抽选开始，售价19,800円，将于4月11日日本atmos / atmos pink独家限定发售！

此外，配合樱花盛开季节，atmos将于福冈（3月21-22日）、大阪（3月28-29日）和仙台（4月18-19日）三个城市举办「桜前线POPUP TOUR」，每个城市快闪活动前一天更将举办纪念派对！

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk