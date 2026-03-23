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KURT GEIGER | 无二

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对于Clint Bentley执导，Joel Edgerton、Felicity Jones主演电影《Train Dreams》其中一句对白萦绕良久：「It's a good thing to be different.」誓要抗拒倒模影印，从不怕唯我不一样那种命，而今回总部位于英国伦敦鞋履及配饰品牌KURT GEIGER于ifc连卡佛设立「One-Of-A-Kind」期间限定店就绝对正中命题！

即日起至4月12日，品牌首次进驻亚洲市场于限定店提供「One-Of-A-Kind」专属手袋个人化订造服务，可以即场亲身选材设计并即时拥有属于自己版本Mini Kensington手袋，无论袋身、肩带都有多种颜色 / 物料选择，加上任择独特金属配件及具可爱抢眼度吊饰，缔造独一无二个性化体验！

繁花主题限定店缤纷亮丽令人联想起上世纪六十年代、Twiggy、Pop Art、Psychedelics，展示英国相关物品作Display如电话亭、砖头、芥末名物等，赋予英式幽默玩味，「碰撞」拼贴2026春夏系列精选鞋履及配饰：果冻树脂物料Kensington系列 / 迷你手袋、凉鞋等，俨如糖果般可口对应彩虹色调、「拥抱阳光」主题！

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