会员奖赏│分享100万投资部署赢神灯海鲜酒家 $50现金券 300张

如果你有100万，你会怎样投资钱滚钱？《星岛日报》财经版逢周一刊出全新理财栏目《百万仓》，找来财金专家，分享百万资产部署策略，让普罗大众从中「偷师」，部署理财大计！

资深投资者曾渊沧、香港黄金交易所主席张德熙、祥益地产总裁汪敦敬已率先分享他们的投资组合，未来每个星期一，都陆续有更多名人登场教路，大家除了要密切留意逢周一刊出的《百万仓》外，更可参加《星岛头条》X《百万仓》有奖游戏，分享100万投部署心得，即有机会获得神灯海鲜酒家 $50现金券（共300张）。请立即抢先下载登记、分享部署赢奖品啦！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年3月25日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最具体送：神灯海鲜酒家 $50现金券（名额300个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年3月25日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

-《星岛头条》编辑部将选出答案最具体的参加者获得神灯海鲜酒家$50现金券，名额300个。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。