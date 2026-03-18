PORTER GRIZZLY BEAR | 九十周年纪念版

fashion

吉田カバン（YOSHIDA & Co.）九十周年纪念企划新一回014将于本周五释出「PORTER GRIZZLY BEAR YOSHIDA & Co. 90th Anniversary ver.」⁡！！

纪念版所有工序均于日本完成，每一只GRIZZLY BEAR都经过精心制作。原版GRIZZLY BEAR采用德国制造玻璃眼珠，拥有与上世纪七十年代以前古董熊一样透明度和鲜艳色彩，头部、手臂和腿部均可活动，当中身体采用与PORTER标志性「TANKER」系列相同（为世界上首款成功量产化）100%植物性尼龙物料，鞋底饰有「旅行地图」图案，细节曾出现于飞行员外套上。旅游地图采用吉田原创设计，传递出轻松愉悦、平和宁静讯息；此外，更特别附有九十周年纪念限量版标签。

（4色之选，COYOTE色仅于指定商店发售）（每个售价¥42,900）

阅读更多‧‧‧‧‧‧

text | d

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk