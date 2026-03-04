BODE | 东京代代木上原新店

fashion

美国纽约品牌BODE以手工技艺扬名，于日本东京代代木上原开设亚洲首间店舖开始营运！

时装设计师Emily Adams Bode运用古董Quilts被褥和蕾丝等元素，创作出满载手工温暖感作品，长期以来致力于展现精湛手工艺理念魅力，Emily表示：「对我来说，最重要的是它能成为一间融入当地社区的『Neighborhood store』，让当地居民在日常生活中也能感受到它的美好。」

「早期，BODE采用复古布料制作独一无二新品，呢种方式对西方买家来说或者有啲陌生，但日本消费者历来对人手制作和慢时尚情有独钟，而这正成为BODE品牌核心理念。日本商店和精品店对我哋嘅理念冇任何异议。」

新店位于东京代々木上原一栋静谧公寓大楼，近Roundabout位置，与纽约旗舰店一样，设计由Emily丈夫Aaron Aujla领导Green River Project LLC操刀，空间围绕著「大使馆」和「入口大厅」两个概念，店内融合多种设计元素，如同拼贴画般展现不同国家历史文化，尤其专注于店舖所在地——日本和美国，如作为店舖所在地位于代代木上原公寓大楼自建成以来一直保持原貌，BODE Tokyo设计灵感便源自公寓大厅样貌，家具、陈设和装饰灵感则来自1961年至1963年甘迺迪修复工程（白宫翻新工程）。

代代木上原作为时尚人士聚集地，位于繁华涩谷和原宿以西，选择呢个地点并非刻意为之，而为咗缔造符合BODE温馨居家风格品牌形象。「每个人考虑开店理由时都会有唔同考虑因素，但对我哋嚟讲，关键在于空间本身，以及建造一个更具居住氛围社区嘅理念，比如大家可以喺呢度接孩子或去饮咖啡。」

