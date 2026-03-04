Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

BODE | 东京代代木上原新店

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
4小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

美国纽约品牌BODE以手工技艺扬名，于日本东京代代木上原开设亚洲首间店舖开始营运！

时装设计师Emily Adams Bode运用古董Quilts被褥和蕾丝等元素，创作出满载手工温暖感作品，长期以来致力于展现精湛手工艺理念魅力，Emily表示：「对我来说，最重要的是它能成为一间融入当地社区的『Neighborhood store』，让当地居民在日常生活中也能感受到它的美好。」

「早期，BODE采用复古布料制作独一无二新品，呢种方式对西方买家来说或者有啲陌生，但日本消费者历来对人手制作和慢时尚情有独钟，而这正成为BODE品牌核心理念。日本商店和精品店对我哋嘅理念冇任何异议。」

新店位于东京代々木上原一栋静谧公寓大楼，近Roundabout位置，与纽约旗舰店一样，设计由Emily丈夫Aaron Aujla领导Green River Project LLC操刀，空间围绕著「大使馆」和「入口大厅」两个概念，店内融合多种设计元素，如同拼贴画般展现不同国家历史文化，尤其专注于店舖所在地——日本和美国，如作为店舖所在地位于代代木上原公寓大楼自建成以来一直保持原貌，BODE Tokyo设计灵感便源自公寓大厅样貌，家具、陈设和装饰灵感则来自1961年至1963年甘迺迪修复工程（白宫翻新工程）。

代代木上原作为时尚人士聚集地，位于繁华涩谷和原宿以西，选择呢个地点并非刻意为之，而为咗缔造符合BODE温馨居家风格品牌形象。「每个人考虑开店理由时都会有唔同考虑因素，但对我哋嚟讲，关键在于空间本身，以及建造一个更具居住氛围社区嘅理念，比如大家可以喺呢度接孩子或去饮咖啡。」

BODE Tokyo

东京都渋谷区上原3丁目43-1

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | r

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
网红刘马车踩场大闹九记！双语怒骂35分钟「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O. 网民︰打住正义旗号周围赚流量
网红刘马车踩场大闹九记牛腩！怒骂35分钟直斥「香港饮食界之耻」 老板忍火1招K.O.
饮食
14小時前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
2026-03-02 16:18 HKT
63岁港伯应征主任 内地回流前老板沦为打工仔 豁达心态引爆网络｜Juicy叮
时事热话
11小時前
美股恐慌情绪高涨 道指期货泻近1000点 美元美债抽升 专家：市场早前低估局势
美股恐慌情绪高涨 道指泻逾1100点 美元美债抽升 专家：市场转向恐慌性抛售
股市
5小時前
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
元宵节丨性感人妻沈卓盈晒「下身真空」惹火照 嫁入豪门变阔太 亿元豪宅背景更吸睛
影视圈
8小時前
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
六合彩︱2000万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴
社会
6小時前
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
深圳开电话卡陷阱！港男深圳湾口岸被呃¥720 官方职员教一招睇穿｜Juicy叮
时事热话
14小時前
中电消费券2026 |3月初起派$100消费券 两类家庭受惠 一文睇清资格及使用方法！
社会
10小時前
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
10:35
许绍雄女儿许惠菁疑婚变 嫁银行业才俊两年避谈婚姻状况：现阶段工作为重
影视圈
10小時前
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
前小生自爆向电视台争取加薪 高层只肯加廿几蚊感极大侮辱愤然离巢 曾为癌妻推戏
影视圈
5小時前
更多文章
联乘 | TRUCK FURNITURE x Timberland 深邃色
fashion日本大阪発の人気家具店 / 品牌TRUCK FURNITURE与Timberland联袂缔造合作别注系列，当中包括三款新品：Timberland标志性6吋Premium靴（限定20对）、
2026-03-03 00:00 HKT
东 TOUCH