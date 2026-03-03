Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

联乘 | TRUCK FURNITURE x Timberland 深邃色

20分鐘前
fashion

日本大阪発の人気家具店 / 品牌TRUCK FURNITURE与Timberland联袂缔造合作别注系列，当中包括三款新品：Timberland标志性6吋Premium靴（限定20对）、短袖Tee（白/黑色，每色限定30件）及Tote bag（限量35个），分别于鞋垫和吊牌上印有TRUCK FURNITURE标志，赋予TRUCK FURNITURE扬名深啡配色，手提袋以经典TRUCK FURNITURE设计为基础，采用100%纯棉布料，经成衣染色工艺处理，呈现棕色纹理，正面和背面均印有两个品牌标志，将于本周五大阪Timberland LUCUA 1100店独家发售！

「TRUCK由黄瀬徳彦与唐津裕美于1997年创立。不受潮流影响，制作自己真正想要的家具，珍惜木材、皮革、铁等各种物料质感，致力于缔造耐用且不失个性的家具。

不进行批发，因为不仅想珍惜家具本身，更想珍惜店内独特氛围，所以只在能力范围内销售。为了让无法亲临店舖的顾客也能感受到这种氛围，亲自制作产品目录《TRUCK WORKS》，从造型到摄影，所有素材都取自家中和店舖周围物品。

在大阪的店舖，延续著『在此制作，在此销售』理念。」

刻意保留木节、裂痕和粗糙纹理家具成为TRUCK代名词。

另外TRUCK于2009年搬迁至旭区新森，开设Bird咖啡店，成为大阪必到场所，当然推介冬甩！

Timberland ルクア イーレ

大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 8阶

