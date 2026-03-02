联乘 | JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」
JanSport x EASTPAK x BEAMS「Hybrid Pack」三联名背脊系列将于下周二登场！
庆祝BEAMS创立五十周年，美国两大标志性背囊品牌JanSport与EASTPAK携手缔造一款前所未有联名合作款式！
别注「Hybrid Pack」融合两大品牌经典背包款式，左半部采用JanSport经典「Right Pack」设计，右半部则赋予EASTPAK定番「Padded Pak'r」设计，将两款背包独特之处如轮廓、物料、配色、前袋、麂皮袋底和后袋形状上忠实还原，当然，缝上两大品牌标志章；至于内部设计则保留锁匙圈和笔记型电脑隔层等实用细节，兼具时尚外观和日常实用功能！
今回特别合作对两款享誉全球经典之作致意，亦呈现BEAMS五十年辉煌历史，BEAMS将推出三种配色：绿 / 海军蓝、灰 / 灰和黑 / 黑色；BEAMS BOY则释出海军蓝 / 红色鸳鸯版本。
