会员奖赏│《星岛头条》APP送Citywalk「Jumptopia 跃马迎春」 活动即日门票200张

46分鐘前
2026年马年将至，《星岛头条》APP联乘Citywalk送出「Jumptopia跃马迎春」活动即日门票200张！

荃新天地Citywalk联乘Jumptopia推出「跃马迎春」开心接福之旅，共设9大主题游乐区，其中荃新天地1期主打动感闯关体验，结合跳跃、攀爬及探索元素，让小朋友尽情放电，而荃新天地2期则著重玩乐及创意体验，包括波波池、小火车及多款趣味小游戏，鼓励小朋友发挥想像力，于新春假期尽情享受充满活力与笑声的亲子时光。

《星岛头条》APP现送出Citywalk「Jumptopia 跃马迎春」活动即日门票200张。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖，《星岛头条》APP将随机送出 平日门票一套两张（每份价值$116）或假日门票一套两张（每份价值$136）。大家立即抢先下载登记啦！

Info

日期：即日至3月1日

时间：星期一至五：12pm–8pm；星期六、日及公众假期11am–8pm

地点：荃新天地1期及2期中庭

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月19日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：Citywalk送出「Jumptopia跃马迎春」活动即日门票一套

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月19日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得Citywalk送出「Jumptopia跃马迎春」活动即日门票一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

会员奖赏│《星岛头条》APP送Polar VIP明信片&襟章30套
【POLAR 城市记忆：香港站】Polar 是一位在「后世界」里冒险的小怪兽女孩。她栖身于奇幻森林的树屋，额头长著小巧犄角，带著几分古灵精怪的好奇性格，在荒废与重生的秩序交织中，收集著各式各样的故事。
2026-02-12 16:18 HKT
