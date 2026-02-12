会员奖赏│《星岛头条》APP送Polar VIP明信片&襟章30套

【POLAR 城市记忆：香港站】

Polar 是一位在「后世界」里冒险的小怪兽女孩。她栖身于奇幻森林的树屋，额头长著小巧犄角，带著几分古灵精怪的好奇性格，在荒废与重生的秩序交织中，收集著各式各样的故事。

Polar 的树屋里摆满瓶瓶罐罐，里头装著她从各个冒险之地搜集的奇妙小物。只要吞下变小蘑菇，她便能跃入瓶中，开启通往亲手标记的各式空间 —— 这一次，她来到香港，将这座城市的茶餐厅、双层巴士，以及独属于香港的城市节奏，通通缩小、装进属于她的瓶子里。

「她不是想要理解世界，她只是想拆开看看。」

与 Polar 一同踏入未知，开启这场关于城市记忆与奇幻冒险的旅程!!!

展览详情:

名称：MONSTER POLAR IN HONG KONG

地点：中环坚尼地道 7A号｜香港视觉艺术中心5楼展览厅 (vA!)

时间：2026 年 2 月 13–16 日、20–22 日 每日 10:00–21:00（※16 日农历年除夕，提早至 17:00 休馆）

亮点：免费入场！现场设有多个打卡热点，大型雕塑，30几幅原画手稿，更可率先入手 Polar「香港限定版」艺术玩具人偶。亲身感受潮玩独特魅力！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月13日下午16时00分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送： Polar「非卖珍藏」VIP 明信片 (非卖品) & 襟章（共30套）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月13日下午16时00分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得Polar「非卖珍藏」VIP 明信片 (非卖品) & 襟章一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。