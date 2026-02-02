Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏│星岛头条APP送《情感的价值》电影换票证15套（每套2张）

会员专区
会员专区
奖赏优惠．限定活动．无限惊喜
3小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

没有最烂的女儿，只有更烂父亲。15年留白的亲情，如何重拾爱的共鸣？

继《世上最烂的人》后，金像提名导演约谦特艾尔（Joachim Trier）与康城影后温娜特云丝薇（Renate Reinsve）再度联手，联同金球奖最佳男配角施达伦沙士格（Stellan Skarsgard），带来年度话题大作《情感的价值》（Sentimental Value），横扫全球170+项电影大奖及提名，入围奥斯卡获9项提名！

星岛头条APP现送出《情感的价值》电影换票证15套（每套2张）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即可获得电影换票证一套（每套2张），送完即止。大家抢先下载登记啦！

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2月3日晚上11时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：《情感的价值》电影换票证2张，名额15个。

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月3日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出15位答案最有创意的参加者获得《情感的价值》电影换票证2张，名额15个。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 凭券可于2026年2月9日起，到百老汇院线戏院换取《情感的价值》戏票一张。

- 电影放映期内适用。(不适用于2026年2月17日、2月18日、2月19日、4月3日、4月4日、4月6日、4月7日、5月1日及5月25日)

- 不适用于PALACE ifc、太古广场MOViE MOViE及各戏院之指定贵宾影院。请参阅赠券上名单。

- 必须具指定之印鉴方为有效。

- 不能兑换现金。

- 影印本或损毁赠券无效。

- 在票房划位前请先出示此券。

- 如有任何争议，《星岛头条》及电影发行公司及戏院保留最终决定权。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

-《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

-《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

最Hit
港男逾$300万金币不翼而飞 揭母亲金价高企变卖替胞弟买楼 事主伤心欲绝结局峰回路转...
社会
4小時前
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
中年好声音4｜「白眉鹰王」豪取5灯  网民凭两点考古  智破真身系前《爱回家》男星？
影视圈
18小時前
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
朱千雪揭与惩教署「不解之缘」 昔日「惩教主任」变大律师 感触良多勉励学员：人生总有高低
影视圈
2026-01-31 21:00 HKT
黄埔天地「幸福缘定桃花园」 新春多元活动吸人流
活动资讯
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
「三料冠军港姐」离巢变身教育家极低调  晚会罕现身气质更胜从前  曾参演重头剧演技劣评如潮
影视圈
20小時前
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
前TVB「收视女王」惊爆遭一亲戚觊觎家产 因病未能生育留遗憾 预住老人院度余生
影视圈
6小時前
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊仓：应该All In收息股｜百万仓
假如今日有100万元 你会买甚么？ 曾渊沧：年纪大应All In收息股｜百万仓
投资理财
11小時前
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线
城巴「仙气女车长」后继有人 惊艳乘客：好靓好飒 网民大爆驾驶路线｜Juicy叮
时事热话
5小時前
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
汇丰破顶勿轻言沽货 曾渊沧揭散户坏习惯
投资理财
11小時前
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善
影视圈
8小時前
更多文章
会员奖赏│《星岛头条》APP送「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」
2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春好礼，最新送出「The ONE x KYUBI x Gloomy赢到开巷鱼虾蟹套装」20套。香港原创潮流品牌KYUBI与
1小時前
会员专区
会员奖赏│《星岛头条》APP送利东街「繁花似锦利是封」利是封套装30套
2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春利是封套装，最新送出利东街「繁花似锦利是封」利是封套装30套。今个农历新年，利东街推出「灯海桃林贺新岁」，以逾800盏红
2026-01-28 11:33 HKT
会员专区