Pharrell Williams 荣获法国最高荣誉之一

3小時前
fashion

Pharrell日前出席法国总统马克龙Emmanuel Macron官邸爱丽舍宫Élysée Palace举行法国荣誉军团勋章（Chevalier de la Légion d’honneur）授予仪式，表彰佢于文化、创意产业和时尚交汇点卓越贡献，尤其是Louis Vuitton工作！

私人仪式上，马克龙授予Pharrell骑士勋章，将一枚系有红色丝带勋章佩戴于佢身穿蓝色西装上，佢当时内搭白色恤衫，未系领带。Pharrell和马克龙都戴著太阳眼镜，（据报导，马克龙一只眼睛血管破裂，因此佩戴太阳眼镜，成为近期在瑞士Davos举行世界经济论坛上热门话题）

Pharrell：

「Chevalier of the Légion d’honneur. Grateful and blessed」

