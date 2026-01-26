Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

会员奖赏│《星岛头条》APP送Mira Place「金马迎春」利是封套装30套

2小時前
2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春利是封套装，最新送出Mira Place「金马迎春」利是封套装30套。

Mira Place今个农历新年打造桃花满「缘」新春打卡装置，以马年开运五步曲带大家漫游桃花园，祈求来年人缘暴升，迎接桃花盛开的马年！当中设全港首个12米高「满天福『缘』桃花树」装置，超过3,888朵烂漫的大小桃花由黄金色的巨大树干一直延展到上空，更有「花蝶良缘桥」、「桃气花语开运风车」，以及「马年祥云雅座」，寓意吉祥好运，明艳照人！

Mira Place同步推出「金马迎春」利是封套装，巧妙融合传统雕花镂刻工艺，以细致的印压花纹勾勒出「金马迎春」的优美姿态，象征马年的吉祥与繁荣。

《星岛头条》APP将送出Mira Place「金马迎春」利是封套装30套（一套8个）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Mira Place桃花满「缘」新年布置

日期：1月28日至3月1日

地点：Mira Place 1中庭

开放时间：上午10时至晚上10时

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2)按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月1日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：Mira Place「金马迎春」利是封套装30套（每套8个利是封）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月1日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得Mira Place「金马迎春」利是封套装一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品壹份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。

