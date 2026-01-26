会员奖赏│《星岛头条》APP送新城市广场「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒30套

2026年马年将至，《星岛头条》APP继续联乘各大商场送出多款设计新颖独特的新春利是封套装，最新送出新城市广场「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒30套。

新城市广场将以四时之花为灵感打造「花开结缘・风生水起」新春装置，商场1期3楼中庭将设置5大祈缘打卡园区，当中的360度全景漫天飞花全景拍摄区是必影打卡点，更有3.5米高超巨型兰花、祈缘风车及心型百花拱门等。

商场更推出「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒，以车公庙风车、城门河舞狮、马场得胜及沙田友的集体回忆音乐喷泉沙田名胜为设计灵感，采用立体浮雕及炫彩烫金的艺术效果营造视觉层次、丰富手感和喜庆贵气，结合迷你互动转盘装置，令这些福运象征栩栩如生。

《星岛头条》APP将送出新城市广场「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒30套（内含4款利是封，每款2个，总共8个）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

新城市广场【花开结缘・风生水起】

日期：1月23日至3月3日

时间：上午10时至晚上10时

地点：新城市广场1期3楼中庭

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年2月1日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：新城市广场「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒30套（共8个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年2月1日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得新城市广场「沙田四景．缘满新春」利是封礼盒一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品壹份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。