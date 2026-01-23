Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最新｜1156期《CAZ Buyer车买家》已经出版！！

Caz Buyer 车买家
Caz Buyer 车买家
买车前指定汽车刊物
14分鐘前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

一直喺二手车市场处于领先地位嘅《CAZ Buyer车买家》，同主攻新车消息、走专业路线嘅《驾驶舱》，合并成「汽车」版块，内容更精采更多元化，就好似去咗一间汽车百货公司咁，里面有新车部、二手车部、维修部、美容部，除咗本地之外，仲会有世界各地嘅私家车、商用车、电单车资讯，应有尽有！

《CazBuyer 车买家》1156期

📍于便利店、各大报摊发售（HK$12）

📍亦在以下地点免费派发（数量有限，派完即止）：

全港Shell 油站、Ferrari浅水湾陈列室、Maserati浅水湾陈列室、Toyota九龙湾旗舰店、MINI Hong Kong荃湾陈列室、Volvo湾仔陈列室、Volvo沙田维修中心、香港宏益汽车租赁服务、i-Auto Mall 智能车展、九龙湾综合名车展、湾仔会展一号车场、上水极速汽车服务中心、人汽名车荟、NTI快速汽车护理、八方汽车、白石高尔夫球场、大埔船会、大昌行认可易手车、香港汽车城、九龙城优质名车城、尖东名车馆

➡️浏览《CAZ Buyer车买家》网站 www.cazbuyer.com

➡️订阅《CAZ Buyer车买家》YouTube频道 https://bit.ly/3xNJzff

➡️浏览《CAZ Buyer车买家》Facebook 专页 https://www.facebook.com/cazbuyer

最Hit
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
17小時前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
10小時前
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
12小時前
大棋盘即时｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
01:22
大棋盘即时点评｜火灾问责须视乎调查结果 消息：高官换马另有玄机
政情
10小時前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
8小時前
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
91岁罗兰3日前缺席胡枫生日近况曝光 约一男星叹茶似「母子」 去年搀扶龙婆出席丧礼
影视圈
11小時前
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
10小時前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
7小時前
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
尖沙咀两长者昏迷酒店房 夫死妻获救 警循谋杀案跟进
突发
2小時前
更多文章
最新｜1155期《CAZ Buyer车买家》已经出版！！
一直喺二手车市场处于领先地位嘅《CAZ Buyer车买家》，同主攻新车消息、走专业路线嘅《驾驶舱》，合并成「汽车」版块，内容更精采更多元化，就好似去咗一间汽车百货公司咁，里面有新车部、二手车部、维修部
2026-01-16 00:00 HKT
Caz Buyer 车买家