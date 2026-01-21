新春连环赏│《星岛头条》APP送黄埔天地骏马献瑞利是封30套

2026年马年将至，《星岛头条》APP将联乘各大商场，推出新春连环赏，送出多款设计新颖独特的新春利是封套装。首个新春连环赏送出黄埔天地「骏马献瑞利是封」30套。

今年黄埔天地推出「幸福缘定桃花园」活动，以逾200个缤纷花灯及闪烁灯饰，将黄埔号化身为日夜各有景致、极具喜庆氛围的打卡热点。4大必影打卡合位包括5米高巨型桃花树和浪漫彩灯拱门、由130个幻彩灯笼打造的光影灯海、以五颜六色灯饰点亮的静谧花园，以及于德安街「新春图腾星满路」集邮式满布脚下的新春图案投影灯效。

适逢今年是丙午马年，黄埔天地以融合传统文化与现代美学设计、以栩栩如生为主角的祥马作为「骏马献瑞利是封」的主角，为大家送上新春佳节的喜庆与祝福。

《星岛头条》APP将送出黄埔天地骏马献瑞利是封30套（每套8个利是封）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

幸福缘定桃花园

日期：2026年1月中旬

亮灯时间：下午5时至晚上11时

地点：黄埔天地黄埔号及德安街

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年1月25日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：黄埔天地「骏马献瑞利是封」（一套8个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年1月25日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得黄埔天地「骏马献瑞利是封」一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。