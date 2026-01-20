会员奖赏│《星岛头条》APP送太古城中心「福满松盆」利是封30套

2026年马年将至，《星岛头条》APP将联乘各大商场，推出新春连环赏，送出多款设计新颖独特的新春利是封套装。最新新春连环赏送出太古城中心「福满松盆」利是封套装30套。

今年太古城中心带来《福运松林》新春主题布置，携手青年艺术家谢凸，将其品牌「松与松」笔下形象鲜明的松树插画及传统盆栽文化的元素及时下「新禅生活」的精神带到商场。

主题布置以主角「睡眼青松」设计8大打卡装置，当中最瞩目的是可走进内部打卡的5米高「常满聚抱树」，毛绒绒的松树仿真手感让人沾满好运，抱起松叶及巨型大吉咕𠱸能令好运蒸蒸日上；加上5米长的「飞龙接福」、7米高的「开运松此喜」、以及「一路幸福」松缘桥等，让大家开启从「迎福」、「聚财」到「求缘」的美满开运旅程！

太古城中心更与「松与松」推出全新「福满松盆」利是封套装，利是封犹如一座「开运小松林」，让长寿福运、健康平安的美好祝愿萦绕新春。

《星岛头条》APP将送出太古城中心「福满松盆」利是封套装30套（每套8个利是封）。大家只要立即下载《星岛头条》APP兼登记成为新会员，再填写登记表格，即有机会获奖。大家立即抢先下载登记啦！

Info

《福运松林》新春主题布置

日期：1月30日至3月3日

地点：太古城中心二楼中庭及中桥

活动步骤：

步骤1) 注册成为《星岛头条》APP会员。

*成为会员后，可于 APP 内「我的」一栏内先复制会员 ID，以便填写游戏表格。

步骤2) 按此进入游戏表格，游戏表格将于即日起至2026年1月25日晚上23时59分开放参加。

*每个会员须完成所有活动步骤，《星岛头条》市场部将会根据指定条件拣选得奖者。

- 《星岛头条》对活动一切安排保留最终决定权。

活动礼品：

答案最有创意送：太古城中心「福满松盆」利是封30套（一套8个）

条款及细则：

- 游戏时间：由即日起至2026年1月25日晚上11时59分开放参加，逾时无效。

- 《星岛头条》市场部将选出30位答案最有创意的参加者获得太古城中心「福满松盆」利是封一套。

- 每位获得礼品之参加者，须经核实已成为《星岛头条》App 之会员。

- 参加者一旦提交参加表格便不能作出更改。

- 每个会员帐户只限参加一次。每位得奖者只限获得礼品乙份。

- 如发现虚假帐户，参赛资格可被取消。

- 《星岛头条》收到参加者提交表格并核实参加者会员身份后，将于7个工作天内以电邮通知得奖者，敬请密切留意（如收件箱没有收到电邮，请检查垃圾邮箱）。

- 得奖者收到换领通知后，请务必根据换领信上列明之换领方法及限期内换领，逾期无效。

- 《星岛头条》以参加者登记时提供的资料联络得奖者及核实得奖者身分，请确保登记的个人资料正确无误，以免失去得奖资格。

- 所有礼品不接受退换，亦不可兑换成现金。

- 《星岛头条》并非奖品的供应商，有关奖赏的功能、外观、保养、性能、可用性或在使用上之任何问题，《星岛头条》概不负责。

- 星岛集团旗下之员工不得参与。

- 奖品之图片只供参考，一概以实物为准。

- 如有任何争议，《星岛头条》保留一切最终决定权。