Stone Island | 马年精神

阮经天为Stone Island庆祝马年专属别注系列拍摄造型照 / 片，旨在捕捉马年焕然一新精神！
佢身穿采用再生纱线制成4100001 Nylon Metal ECONYL® stand collar jacket以及3100001 loose fit jogger trousers，废弃尼龙经过复杂解聚制程回收，制成与原料尼龙具有相同固有特性纤维，系列采用金色和深棕色等寓意吉祥颜色，包括尼龙金属布料，象征自由和勇往直前精神！服装染色过程仅对布料中尼龙成分进行染色，从而营造出绚丽色彩和虹彩光泽。
