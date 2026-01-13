家居服 | 新木优子 x SNIDEL HOME 当下
演员 / 模特儿 / 品牌形象代言人新木优子与SNIDEL HOME第三回合作SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI将于本周五登场！
赋予标志性雪纳瑞犬和花卉图案，缔造出满载趣味系列，完美融合新木优子对日常穿搭「今、着たい（当下）我想现在就穿」概念和日常穿搭灵感，从布料、配色、剪裁、钮扣，每个细节都精益求精，别注系列蕴含著希望、可爱与幸福～～
新木优子：
「无论居家或外出，你都希望穿著心仪衣物，享受无比放松舒适感。
我们精心缔造一系列新品，完美融合你这一愿望，以及你此刻最想拥有的设计。
这一系列新品注重细节，充满趣味性，让你在享受时尚同时也能感受到它的魅力。
我们希望这些新品能为你的日常生活增添色彩，并温柔地陪伴你。」
