Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家居服 | 新木优子 x SNIDEL HOME 当下

东 TOUCH
东 TOUCH
Keep “IN” TOUCH
2小時前
阅讀更多
ST+ 专栏
內容

fashion

演员 / 模特儿 / 品牌形象代言人新木优子与SNIDEL HOME第三回合作SNIDEL HOME meets YUKO ARAKI将于本周五登场！

赋予标志性雪纳瑞犬和花卉图案，缔造出满载趣味系列，完美融合新木优子对日常穿搭「今、着たい（当下）我想现在就穿」概念和日常穿搭灵感，从布料、配色、剪裁、钮扣，每个细节都精益求精，别注系列蕴含著希望、可爱与幸福～～

新木优子：

「无论居家或外出，你都希望穿著心仪衣物，享受无比放松舒适感。

我们精心缔造一系列新品，完美融合你这一愿望，以及你此刻最想拥有的设计。

这一系列新品注重细节，充满趣味性，让你在享受时尚同时也能感受到它的魅力。

我们希望这些新品能为你的日常生活增添色彩，并温柔地陪伴你。」

阅读更多‧‧‧‧‧‧ 

text | n

🌐《TOUCH》Web：www.easttouch.com.hk

💬《TOUCH》Facebook：https://www.facebook.com/easttouchhk

💬《TOUCH》Instagram：https://www.instagram.com/easttouchhk

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
13小時前
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
00:42
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
突发
6小時前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
济州航空空难｜黑盒揭班机遇非一般鸟击 机师喊「重飞」6秒即撞5万只巴鸭
济州航空空难｜黑盒揭班机遇非一般鸟击 机师喊「重飞」6秒即撞5万只巴鸭
即时国际
9小時前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
9小時前
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
电费资助2026｜政府/中电/港灯17大电费补贴计划！电费4折/派$300消费券/免费换家电 长者基层都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
曾志伟新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾国祥揽到实贺爱妻夺「最佳女配角」甜到漏
曾志伟新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾国祥揽到实贺爱妻夺「最佳女配角」甜到漏
影视圈
11小時前
大寒天气︱强烈东北季候风下周杀到！1.21市区一夜跌至13°C 一区更低见7°C
社会
13小時前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
8小時前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
12小時前
更多文章
联乘 | POTR x G-SHOCK DW-5600 碧蓝
GADGETS「G-SHOCK为日本领先腕表制造商之一CASIO于1983年创立腕表品牌，秉持著『即使跌落也不会损坏』理念，为腕表领域引入全新坚韧概念。今回POTR x G-SHOCK联名表款以DW-
2026-01-12 00:00 HKT
东 TOUCH