最新｜1154期《CAZ Buyer车买家》已经出版！！

1154期《CAZ Buyer车买家》已经出版！！

Caz Buyer 车买家
Caz Buyer 车买家
买车前指定汽车刊物
19小時前
ST+ 专栏
一直喺二手车市场处于领先地位嘅《CAZ Buyer车买家》，同主攻新车消息、走专业路线嘅《驾驶舱》，合并成「汽车」版块，内容更精采更多元化，就好似去咗一间汽车百货公司咁，里面有新车部、二手车部、维修部、美容部，除咗本地之外，仲会有世界各地嘅私家车、商用车、电单车资讯，应有尽有！

《CazBuyer 车买家》1154期

📍于便利店、各大报摊发售（HK$12）

📍亦在以下地点免费派发（数量有限，派完即止）：

全港Shell 油站、Ferrari浅水湾陈列室、Maserati浅水湾陈列室、Toyota九龙湾旗舰店、MINI Hong Kong荃湾陈列室、Volvo湾仔陈列室、Volvo沙田维修中心、香港宏益汽车租赁服务、i-Auto Mall 智能车展、九龙湾综合名车展、湾仔会展一号车场、上水极速汽车服务中心、人汽名车荟、NTI快速汽车护理、八方汽车、白石高尔夫球场、大埔船会、大昌行认可易手车、香港汽车城、九龙城优质名车城、尖东名车馆

➡️浏览《CAZ Buyer车买家》网站 www.cazbuyer.com

➡️订阅《CAZ Buyer车买家》YouTube频道 https://bit.ly/3xNJzff

➡️浏览《CAZ Buyer车买家》Facebook 专页 https://www.facebook.com/cazbuyer

2026-01-02 00:00 HKT
Caz Buyer 车买家